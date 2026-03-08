Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: «Γρίφος» η ενδεκάδα του «Δικεφάλου του Βορρά» | Οι σκέψεις του Λουτσέσκου

EUROKINISSI

Οnsports Team

Αρκετά είναι τα ερωτηματικά όσον αφορά στην ενδεκάδα που θα παρατάξει ο Ραζβάν Λουτσέσκου στο ντέρμπι, Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, για την 24η αγωνιστική της Super League.

Ο Ρουμάνος τεχνικός δεν ανακοίνωσε αποστολή κι ως εκ τούτου η σύνθεση της ενδεκάδας μοιάζει με γρίφο ακόμα και λίγες ώρες πριν από τη σέντρα.

Ορισμένες θέσεις, πάντως, θεωρούνται σε μεγάλο βαθμό «κλειδωμένες». Στην εστία αναμένεται να βρεθεί ο Τσίφτης, ενώ στην άμυνα πιθανότατα θα είναι οι Κεντζιόρα και Μιχαηλίδης, με τον Μπάμπα στο αριστερό άκρο της γραμμής και τον Σάντσες να έχει το προβάδισμα για τη δεξιά πλευρά.

Στη μεσαία γραμμή σίγουρη θεωρείται η παρουσία του Οζντόεφ, ενώ η δεύτερη θέση θα εξαρτηθεί από την κατάσταση του Μεϊτέ, με τον Ζαφείρη να αποτελεί επίσης βασικό υποψήφιο. Στο δημιουργικό κομμάτι όλα δείχνουν επιστροφή του Κωνσταντέλια στην αρχική ενδεκάδα.

Στην επίθεση, δεξιά αναμένεται να ξεκινήσει ο Ζίβκοβιτς, ενώ η αριστερή πλευρά παραμένει ανοιχτή, με τους Ιβάνουσετς, Χατσίδη και Ντεσπόντοφ να διεκδικούν τη θέση. Στην κορυφή της επίθεσης προβάδισμα έχει ο Γερεμέγιεφ.