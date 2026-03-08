Ομάδες

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: «Κλειστά» χαρτιά από Μεντιλίμπαρ, οι σκέψεις για την ενδεκάδα του ντέρμπι
Οnsports Team 08 Μαρτίου 2026, 13:37
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ: «Κλειστά» χαρτιά από Μεντιλίμπαρ, οι σκέψεις για την ενδεκάδα του ντέρμπι

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κρατάει «κλειστά» τα χαρτιά του, ενόψει του ντέρμπι Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ, για την 24η αγωνιστική στη Super League.

Ο Βάσκος τεχνικός, θέλοντας να… θολώσει τα νερά, συμπεριέλαβε στην αποστολή όλους τους διαθέσιμους παίκτες, συμπεριλαμβανομένου και των επτά μη κοινοτικών. Λίγη ώρα πριν από τη σέντρα του αγώνα θα «κοπούν» δύο εξ αυτών.

Ο Ντάνιελ Ποντένσε ξεπέρασε το πρόβλημα στους προσαγωγούς και προπονήθηκε κανονικά με την ομάδα. Το πιθανότερο είναι να ξεκινήσει από τον πάγκο και να μπει κατά τη διάρκεια του ματς, ανάλογα με την εξέλιξή του.

Όσον αφορά την πιθανή ενδεκάδα, ο Μεντιλίμπαρ ενδέχεται να ξεκινήσει με τους Τζολάκη, Ρόντινεϊ, Ρέτσο, Πιρόλα, Μπρούνο ή Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτη, Μαρτίνς, Τσικίνιο, Ταρέμι ή Αντρέ Λουίς και Ελ Κααμπί.

Αν αποφασίσει να παίξει με τρεις κεντρικούς χαφ, δηλαδή με τον Έσε πίσω από τον Ελ Κααμπί, τότε ο Γκαρθία θα μπει στην ενδεκάδα και ο Τσικίνιο θα μετακινηθεί στα πλάγια της επίθεσης, αφήνοντας στον πάγκο τον Ταρέμι και τον Αντρέ Λουίς.



