Κηφισιά: Στο «Κλ. Βικελίδης» χωρίς Ραμίρες και Μαϊντάνα

Η αποστολή της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο για την δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Άρη.

Η Κηφισιά που δεν έχει νίκη το 2026, πάει να αντιμετωπίσει τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (Κυριακή 22/2, 19:00), στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Σεμπάστιαν Λέτο έχει να διαχειριστεί αρκετές απουσίες. Ο Λουτσιάνο Μαϊντάνα είναι τραυματίας, ο Μιγκέλ Ταβάρες παραμένει ανέτοιμος, ενώ ο Μόιζες Ραμίρες θα εκτίσει ποινή λόγω καρτών. Κάτι που σημαίνει πως κάτω από τα δοκάρια της Κηφισιάς θα βρίσκεται ο Βασίλης Ξενόπουλος.

Αναλυτικά η αποστολή του συλλόγου των Βορείων Προαστείων:

Ξενόπουλος, Τσιλιγγίρης, Σιμόν, Χουχούμης, Μποτία, Πέτκοβ, Κονατέ, Σόουζα, Ποκόρνι, Λαρουσί, Πόμπο, Μπένι, Έμπο, Ρουκουνάκης, Βιγιαφάνιες, Ρούμπεν, Αμανί, Αντόνισε, Θεοδωρίδης, Ζέρσον, Νούνελι, Χριστόπουλος, Μίγιτς.