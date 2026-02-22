Ομάδες

Κηφισιά: Στο «Κλ. Βικελίδης» χωρίς Ραμίρες και Μαϊντάνα
Onsports Team 22 Φεβρουαρίου 2026, 02:21
SUPER LEAGUE / Κηφισιά

Η αποστολή της ομάδας του Σεμπάστιαν Λέτο για την δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Άρη.

Η Κηφισιά που δεν έχει νίκη το 2026, πάει να αντιμετωπίσει τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (Κυριακή 22/2, 19:00), στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Σεμπάστιαν Λέτο έχει να διαχειριστεί αρκετές απουσίες. Ο Λουτσιάνο Μαϊντάνα είναι τραυματίας, ο Μιγκέλ Ταβάρες παραμένει ανέτοιμος, ενώ ο Μόιζες Ραμίρες θα εκτίσει ποινή λόγω καρτών. Κάτι που σημαίνει πως κάτω από τα δοκάρια της Κηφισιάς θα βρίσκεται ο Βασίλης Ξενόπουλος.

Αναλυτικά η αποστολή του συλλόγου των Βορείων Προαστείων:

Ξενόπουλος, Τσιλιγγίρης, Σιμόν, Χουχούμης, Μποτία, Πέτκοβ, Κονατέ, Σόουζα, Ποκόρνι, Λαρουσί, Πόμπο, Μπένι, Έμπο, Ρουκουνάκης, Βιγιαφάνιες, Ρούμπεν, Αμανί, Αντόνισε, Θεοδωρίδης, Ζέρσον, Νούνελι, Χριστόπουλος, Μίγιτς.



SUPER LEAGUE
BASKET LEAGUE
Final 8: Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών μετά τον «πράσινο» θρίαμβο
4 ώρες πριν Final 8: Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών μετά τον «πράσινο» θρίαμβο
BASKET LEAGUE
Έξαλλος Λεσόρ: «Μπροστά σε αστυνομικούς, υπεύθυνους Ομοσπονδίας, μου έλεγαν να ηρεμήσω»
4 ώρες πριν Έξαλλος Λεσόρ: «Μπροστά σε αστυνομικούς, υπεύθυνους Ομοσπονδίας, μου έλεγαν να ηρεμήσω»
SUPER LEAGUE
ΑΕΛ: Η αποστολή για το ματς με τον ΠΑΟΚ
4 ώρες πριν ΑΕΛ: Η αποστολή για το ματς με τον ΠΑΟΚ
