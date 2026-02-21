Παναθηναϊκός: «Πρέπει να αλλάξουμε την προσέγγιση στο πρωτάθλημα» - Οι δηλώσεις Μπενίτεθ ενόψει ΟΦΗ

INTIME SPORTS

Ο Ράφα Μπενίτεθ αναφέρθηκε στην ισοπαλία με τη Βικτόρια Πλζεν, στο προσεχές παιχνίδι με τον ΟΦΗ, αλλά και στα στοιχεία που παρουσίασε ο Παναθηναϊκός την περασμένη Πέμπτη (19/02).

Ο Ισπανός τεχνικός έκανε ιδιαίτερη μνεία στους αυτοματισμούς που έδειξε η ομάδα του. Παράλληλα, στάθηκε και στη διαφορά απόδοσης που παρατηρείται στο ΟΑΚΑ σε σύγκριση με τη Λεωφόρο.

Ο Μπενίτεθ υπογράμμισε πως προτεραιότητά του είναι να διαπιστώσει ποιοι ποδοσφαιριστές θα βρίσκονται στη διάθεσή του ενόψει της αναμέτρησης με τον ΟΦΗ, προκειμένου να διαμορφώσει το τελικό του πλάνο.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι η ομάδα δουλεύει συστηματικά για να αποκτήσει σταθερούς αυτοματισμούς, τους οποίους θα μπορεί να εφαρμόζει ανεξαρτήτως αντιπάλου και συνθηκών.

Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ στην CosmoteTV

Απέναντι στην Βικτόρια Πλζεν η ομάδα δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη, όμως σίγουρα έδειξε ένα διαφορετικό πρόσωπο. Έχετε μπροστά σας ένα άλλου τύπου παιχνίδι μιας και ο ΟΦΗ είναι μια ομάδα που αμύνεται καλά, αλλά σε διαφορετικά μέτρα. Πώς σκοπεύετε να το αντιμετωπίσετε αυτό;

«Ναι είμαστε απογοητευμένοι γιατί είχαμε καλή απόδοση, αλλά δεν μπορέσαμε να κερδίσουμε. Ήταν ατυχές, αλλά όπως είπατε, παίξαμε καλά οπότε θέλουμε να κρατήσουμε την ελπίδα για τον επόμενο αγώνα. Όσον αφορά το Πρωτάθλημα, θα πρέπει να αλλάξουμε την προσέγγιση και προφανώς θα πρέπει ν’ αλλάξουμε και κάποιους παίκτες γιατί ο χρόνος αποκατάστασης είναι μικρός. Θα δούμε, αλλά δεν νομίζω πως σκεφτούμε τώρα αν θα παίξουμε βαθιά ή ψηλά. Θα πρέπει να δούμε τους παίκτες που θα έχουμε διαθέσιμους και στη συνέχεια θ’ αποφασίσουμε για το ποιο θα είναι το καλύτερο αγωνιστικό πλάνο».

Aναφέρατε πριν το παιχνίδι με την Βικτόρια Πλζεν πως λόγω του ότι η ομάδα δεν έχει πολύ χρόνο να δουλέψει σε «καθαρές» προπονήσεις, δεν μπορεί να βρει αυτοματισμούς. Την Πέμπτη όμως είδαμε κάποιους αυτοματισμούς στην ομάδα. Αυτό έχει να κάνεις κυρίως με τα χαρακτηριστικά των ποδοσφαιριστών, με το γεγονός πως υπήρχαν αρκετοί καλοί χειριστές της μπάλας; Είναι κάτι στο οποίο θα επενδύσετε το επόμενο διάστημα;

«Nαι, προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε αυτοματισμούς τους οποίους θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σε κάθε παιχνίδι. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε έναν τρόπο για να παίζουμε σε κάθε ματς, αλλά εξαρτάται από τους παίκτες, τα χαρακτηριστικά τους και τον χρόνο που έχεις για να το προετοιμάσεις αυτό. Σήμερα (σ.σ. Παρασκευή) ήταν μια ημέρα με πολύ αέρα στην προπόνηση και ήταν αδύνατο να κάνουμε αυτό ακριβώς που θέλαμε. Δουλέψαμε στην τακτική, αλλά δεν ήταν εύκολο. Προσπαθούμε να δουλέψουμε αυτοματισμούς τους οποίους είδαμε την Πέμπτη, είδαμε κάποια καλά πράγματα. Αλλά είναι κάτι που δεν μπορείς να το επαναλάβεις σε κάθε παιχνίδι, γιατί εξαρτάται επίσης και από τον αντίπαλο».

Tην Πέμπτη ο Γιώργος Κυριακόπουλος υποστήριξε πως η ομάδα παίζει καλύτερα στο ΟΑΚΑ, παρά στο γήπεδο της Λεωφόρου. Είναι κάτι που έχετε διαπιστώσει και εσείς;

«Πρόκειται για διαφορετικά παιχνίδια. Φυσιολογικά αγωνιζόμαστε εκεί στο Europa League και τα πάμε καλά στη διοργάνωση. Ο αγωνιστικός χώρος είναι καλός, αλλά μου αρέσει να νιώθω την υποστήριξη των φιλάθλων. Δεν μπορούμε να έχουμε και τα δύο την ίδια στιγμή. Όταν παίζουμε στο ΟΑΚΑ ελπίζουμε να είναι γεμάτο με οπαδούς που ακολουθούν την ομάδα, όμως όταν παίζουμε στη φυσική μας έδρα μας αρέσει η υποστήριξη που υπάρχουν από τους φιλάθλους. Μάλλον έχει να κάνει με το είδος της διοργάνωσης, περισσότερο από άλλα πράγματα».