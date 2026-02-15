Ομάδες

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: «Οι παίκτες μου δεν τα παρατάνε ποτέ, είμαι περήφανος» | Οι δηλώσεις Λουτσέσκου
Οnsports Τeam 15 Φεβρουαρίου 2026, 22:21
Περήφανος για την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του εμφανίστηκε ο Ραζβάν Λουτσέσκου μετά το 0-0 του ΠΑΟΚ κόντρα στην ΑΕΚ.

Ο Ρουμάνος τεχνικός στάθηκε στην αγωνιστική επιβάρυνση που έχουν υποστεί οι «ασπρόμαυροι», επισημαίνοντας τη δυσκολία που προκάλεσαν τα συνεχόμενα ντέρμπι στο πρόγραμμα της ομάδας.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της NOVA:

Για το παιχνίδι: «Τις τελευταίες 10 ημέρες έχουμε δώσει τέσσερα ντέρμπι, με τρεις παίκτες στη θέση 10 να είναι τραυματίες, έναν εξτρέμ εκτός και τον Μεϊτέ να έχει πρόβλημα που δεν του επιτρέπει να αγωνίζεται στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Οι αντίπαλοι έχουν μεγαλύτερη φρεσκάδα, με ένα παιχνίδι κάθε εβδομάδα. Οι ποδοσφαιριστές μου δεν τα παρατάνε ποτέ. Ξεκινήσαμε καλά με ένταση, κυριαρχήσαμε στο παιχνίδι, χάσαμε το πέναλτι. Σε τέτοια παιχνίδια, μια λεπτομέρεια κάνει την διαφορά. Είχε κάποιες στιγμές η ΑΕΚ, είχαμε και εμείς την φάση με τον Καμαρά».

Για τους επιβαρυμένους παίκτες που τα έδωσαν όλα στο τέλος: «Είμαι περήφανος για την προσπάθεια τους και την δουλειά τους. Είμαστε μια ομάδα με ενδιαφέρουσα ροή στο παιχνίδι της, αλλά όταν υπάρχουν απουσίες, τα πράγματα γίνονται περίπλοκα».



