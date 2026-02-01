Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Κοντά στην έξοδο και ο Στρεφέτσα - «Αυτή είναι η επόμενη ομάδα του»
Eurokinissi Sports
Onsports Team 01 Φεβρουαρίου 2026, 12:31
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός / Πάρμα

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Κοντά στην έξοδο και ο Στρεφέτσα - «Αυτή είναι η επόμενη ομάδα του»

Ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα φαίνεται πως βρίσκεται κοντά στην έξοδο από τον Ολυμπιακό, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία που τον φέρνουν προ των πυλών της επιστροφής του στη Serie A.

Την ώρα που οι «ερυθρόλευκοι» καλωσορίζουν τον νεοαποκτηθέντα Κλέιτον, ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει τον Πειραιά.

Όπως αναφέρει ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος Νικολό Σκίρα, ο 28χρονος παίκτης είναι έτοιμος να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό.

 

Μάλιστα, από την πλευρά του, ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο αποκαλύπτει πως η Πάρμα έχει εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτησή του. Η υπόθεση αφορά δανεισμό έως το τέλος της σεζόν, με οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι.

 

Ο Στρεφέτσα αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από την Κόμο έναντι οκτώ εκατομμυρίων ευρώ, ωστόσο δεν κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και να καθιερωθεί στα πλάνα του.

Μέχρι σήμερα έχει καταγράψει 21 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό ένα γκολ και πέντε ασίστ σε 850 αγωνιστικά λεπτά.



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Εκτός με Άρη ο Κένεθ Φαρίντ
14 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Εκτός με Άρη ο Κένεθ Φαρίντ
ΜΠΑΣΚΕΤ
Ο Παναγιώτης Κρέτσης που κατέρρευσε στο γήπεδο είχε χάσει τον πατέρα και τον αδελφό του
46 λεπτά πριν Ο Παναγιώτης Κρέτσης που κατέρρευσε στο γήπεδο είχε χάσει τον πατέρα και τον αδελφό του
ΣΠΟΡ
Australian Open: Έγραψε ιστορία ο Αλκαράθ - Νίκησε στον τελικό τον Τζόκοβιτς
1 ώρα πριν Australian Open: Έγραψε ιστορία ο Αλκαράθ - Νίκησε στον τελικό τον Τζόκοβιτς
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Άλκης Καμπανός: Τρισάγιο στη μνήμη του - Το μήνυμα της μητέρας του - «Παρών» και ο Σιάο
2 ώρες πριν Άλκης Καμπανός: Τρισάγιο στη μνήμη του - Το μήνυμα της μητέρας του - «Παρών» και ο Σιάο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved