Βόλος - ΑΕΛ Novibet 0-2: Τα γκολ και τα highlights του αγώνα

Ανάσα στη μάχη για την παραμονή πήρε η ΑΕΛ Novibet, η οποία πέρασε νικηφόρα από το Πανθεσσαλικό, επικρατώντας με 2-0 του Βόλου.

Οι «βυσσινί», έχοντας στο πλευρό τους περίπου 5.000 φιλάθλους, επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους, κυριάρχησαν στον αγωνιστικό χώρο και έφτασαν δίκαια σε ένα πολύτιμο εκτός έδρας τρίποντο.

Κεντρικό πρόσωπο της αναμέτρησης ήταν ο Τούπτα, ο οποίος «υπέγραψε» τη νίκη της ΑΕΛ με δύο τέρματα στο 39’ και στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου.

Ο Σλοβάκος επιθετικός δεν πτοήθηκε από το χαμένο πέναλτι στο 38’, όταν ο Σιαμπάνης απέκρουσε την εκτέλεσή του, και βρήκε τον τρόπο να οδηγήσει την ομάδα του σε μια καθοριστική επιτυχία.

