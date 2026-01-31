ΠΑΟΚ: Χωρίς Κένι και Ιβανούσετς κόντρα στον Πανσερραϊκό

Onsports Team

Οι δύο παίκτες δεν είναι διαθέσιμοι για την αναμέτρηση με τους Σερραίους, η οποία θα διεξαχθεί σε φορτισμένη ατμόσφαιρα λόγω του τραγικού δυστυχήματος στη Ρουμανία.

Ολοκληρώθηκε η μίνι προετοιμασία του ΠΑΟΚ για την επικείμενη αναμέτρηση κόντρα στον Πανσερραϊκό στο γήπεδο της Τούμπας (Κυριακή 1/2, 19:30) για τη 19η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.

Αναμέτρηση που, ως γνωστόν, είναι αφιερωμένη στους οκτώ φίλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους, οι επτά στο δυστύχημα στη Ρουμανία και ο όγδοος μαθαίνοντας τα νέα στη Λάρισα.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου αναμένεται να προβεί σε αρκετές αλλαγές σε σχέση με την ήττα με 4-2 από τη Λιόν στη Γαλλία και έχει δυο απουσίες.

Ο πρώτος είναι ο Τζόντζο Κένι, ο οποίος έχει συμπληρώσει κάρτες και δηλώθηκε να εκτίσει την τιμωρία του κόντρα στα «λιοντάρια των Σερρών». Ο δεύτερος είναι ο τραυματίας Λούκα Ιβανούσετς, ο οποίος υποβλήθηκε σε θεραπεία και στη συνέχεια δούλεψε στο γυμναστήριο.