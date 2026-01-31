Τραγωδία στη Ρουμανία: Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στα 5 «αετόπουλα» του ΠΑΟΚ

Onsports Team

Οι κηδείες δύο φιλάθλων έγιναν χθες - Σήμερα οι υπόλοιπες πέντες, χωρίς τηλεοπτική κάλυψη

Το τελευταίο «αντίο» στους υπόλοιπους πέντε φιλάθλους του ΠΑΟΚ, που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρουμανία, θα πουν σήμερα συγγενείς και φίλοι στην Ημαθία και τη Θεσσαλονίκη.

Σημειώνεται ότι, χθες, Παρασκευή, πραγματοποιήθηκε η κηδεία των δύο από τους επτά οπαδούς, στον ναό Θεοπατόρων Ιωακείμ και Άννης στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης και στο ναό Προφήτη Ηλία στον Αρωνά Πιερίας.

Σήμερα, Σάββατο, οι οικογένειες θα πουν το τελευταίο «αντίο» στους τρεις νέους που κατάγονταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 13:00 και οι σοροί τους θα βρίσκονται στον ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου από τις 11:00 το πρωί.

Την ίδια μέρα, στις 12:00 το μεσημέρι θα γίνει μια ακόμα κηδεία στην Ευκαρπία, στον ναό Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου στην Ευκαρπία. Στις 13:00 το μεσημέρι θα κηδευθεί ένα ακόμη θύμα του τροχαίου, στα Στεφανινά του δήμου Βόλβης.

Σημειώνεται ότι, οι οικογένειες των θυμάτων ζήτησαν να μην υπάρχει δημοσιογραφική κάλυψη στις κηδείες των αγαπημένων τους προσώπων. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΣΗΕΜ-Θ κάλεσε όλα τα ΜΜΕ και τους δημοσιογράφους να σεβαστούν την επιθυμία των οικογενειών και να μην προβούν σε καμία αναπαραγωγή αυτών των εικόνων.