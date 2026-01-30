ΑΕΛ: Ζήτησε επιπλέον 2.500 διαρκείας για Πανθεσσαλικό

Onsports Team

Δυναμική παρουσία θα έχουν οι φίλοι των «βυσσινί» στο επερχόμενο ματς στην έδρα του Βόλου.

Κινητοποίηση έχει σημάνει στις τάξεις των οπαδών της ΑΕΛ για το θεσσαλικό ντέρμπι με τον Βόλο στην πρωτεύουσα της Μαγνησίας, το Σάββατο 31 Ιανουαρίου (20:00) για τη 19η αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Αυτό αποδεικνύεται από την κίνηση των «Βυσσινί» να καταθέσουν αίτημα στη γηπεδούχο ομάδα για άλλα 2.500 εισιτήρια. Η ΑΕΛ ζήτησε αρχικά 2.000 εισιτήρια, όμως ο αριθμός αποδείχθηκε μικρός για να καλύψει τη ζήτηση και αιτήθηκε επιπλέον 2.500 εισιτήρια.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet ενημερώνει εκ νέου το φίλαθλο κοινό της, ότι ζητήθηκαν επιπλέον 2.500 εισιτήρια, για την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης του αγώνα ΝΠΣ ΒΟΛΟΣ ΑΕΛ Novibet.

Συνιστούμε στους φιλάθλους μας για τη μέγιστη ασφάλεια τους και την αποφυγή της όποιας ταλαιπωρίας τους, να βρίσκονται στο Πανθεσσαλικό στάδιο το Σάββατο 31/1/2026 στις 17.00μ.μ., την ώρα δηλαδή που θα ανοίξουν όλες οι θύρες εισόδου για το φίλαθλο κοινό.

Κατά τα λοιπά και σε ότι αφορά τις λεπτομέρειες της ομαδικής μετακίνησης και της ασφαλούς μετάβασης των φιλάθλων μας, ισχύουν τα όσα αναφέραμε στην προηγούμενη ανακοίνωση μας».