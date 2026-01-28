Ομάδες

Στην Τούμπα ο Οικουμενικός Πατριάρχης: Άφησε λευκά τριαντάφυλλα για τα θύματα της τραγωδίας
Onsports Team 28 Ιανουαρίου 2026, 23:04
SUPER LEAGUE / ΠΑΟΚ

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης μίλησε με συγκίνηση για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωής τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία

Βαθιά συγκινημένος και με φωνή που έσπαγε από λυγμούς ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης στο γήπεδο της Τούμπας και άφησε λίγα λευκά τριαντάφυλλα και ένα κερί στη μνήμη των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο φοβερό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Voria ήταν προσωπική του επιθυμία να πάει από το αεροδρόμιο κατευθείαν στο σημείο όπου πλήθος κόσμου από χθες αφήνει λουλούδια, κεριά, κασκόλ, φανέλες και σημειώματα για τους αδικοχαμένους νέους, που βρήκαν τόσο φρικτό θάνατο.

«Ήρθα στο στάδιο του ΠΑΟΚ, όπου οι οπαδοί της ομάδας έζησαν ιστορικές στιγμές. Αυτά τα παιδιά πήγαιναν στη Γαλλία με την ελπίδα και αυτή τη φορά να απολαύσουν την ομάδα τους και να πανηγυρίσουν γι΄αυτήν. Το όνειρό τους όμως είχε μια τραγική κατάληξη. Στη Ρουμανία εν ριπή οφθαλμού το νήμα της ζωής τους κόπηκε και βύθισαν στο πένθος τις οικογένειες και τους φίλους τους», δήλωσε ο κ. Βαρθολομαίος, μην μπορώντας να κρύψει τη συγκίνησή του.

Περιέγραψε επίσης πως όταν έγινε γνωστή η είδηση της αδιανόητης τραγωδίας στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, όλοι σοκαρίστηκαν. «Μείναμε άφωνοι από το τραγικό γεγονός, από αυτή την απερίγραπτη τραγωδία, όταν είδα στην τηλεόραση τι συνέβη», ανέφερε και συμπλήρωσε «και τώρα θα τους αποπέμψουμε στην αιωνιότητα».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης έκανε αναφορά στην ευαγγελική ρήση «φοβερότατον το του Θανάτου μυστήριον», δήλωσε ότι «τούτες τις ώρες τα πολλά λόγια δεν ωφελούν» και σημείωσε πως «θα σταθώ δίπλα στους οικείους αυτών των παιδιών».

«Ο ΠΑΟΚ έχει στενούς ιστορικούς δεσμούς με την Κωνσταντινούπολη και, όπως και η ΑΕΚ συγκινούν την ομογένεια της Κωνσταντινούπολης», πρόσθεσε ο Πρώτος της Ορθοδοξίας.

Ο κ. Βαρθολομαίος έκανε επίσης γνωστό πως την Παρασκευή το πρωί στην εκκλησία των Τριών Ιεραρχών, μετά τη θεία λειτουργία θα τελέσει τρισάγιο στη μνήμη των 7 οπαδών του ΠΑΟΚ, αλλά και των 5 γυναικών, «των βιολαπαιστριών», όπως τις αποκάλεσε που έχασαν τη ζωή τους στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα.

Τον Οικουμενικό Πατριάρχη συνόδευαν ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος και ο υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για τη Μακεδονία και τη Θράκη, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας.

 



