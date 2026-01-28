Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Άρης: Συμφωνία με Γκαρέ για δανεισμό
Onsports Team 28 Ιανουαρίου 2026, 23:15
SUPER LEAGUE / Άρης

Άρης: Συμφωνία με Γκαρέ για δανεισμό

Τις επόμενες μέρες στη Θεσσαλονίκη ο 26χρονος για να ολοκληρώσει τη συμφωνία και να ενταχθεί στον Άρη.

Σε συνέχεια των βραζιλιάνικων δημοσιευμάτων για την περίπτωση του Μπενχαμίν Γκαρέ, οι «κίτρινοι» έφτασαν σε προφορική συμφωνία με τον 26χρονο Αργεντινό εξτρέμ.

Ο Γκαρέ αναμένεται τις επόμενες ημέρες στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει τον δανεισμό του στον Άρη, ενώ στη συμφωνία με τη Βάσκο ντα Γκάμα θα υπάρχει και οψιόν αγοράς των δικαιωμάτων του πρώην άσου της Μάντσεστερ Σίτι.

Κατά τα άλλα, προπόνηση στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο περιλάμβανε το πρόγραμμα της Τετάρτης (28/1) για τους ποδοσφαιριστές του Άρη, που συνέχισαν την προετοιμασία τους ενόψει της αναμέτρησης με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο (31/1, 17:00), στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League. Οι Μιγκέλ Αλφαρέλα, Φρέντρικ Γένσεν και Σωκράτης Διούδης συμμετείχαν στο πρόγραμμα, οι Χαμζά Μεντίλ και Τίνο Καντεβέρε έκαναν ατομικό, ενώ οι Πέδρο Άλβαρο και Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος συνέχισαν το πρόγραμμα θεραπείας.

 



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Ξέσπασμα Λεσόρ για τον αποκλεισμό της Μαρσέιγ εξαιτίας γκολ του τερματοφύλακα της Μπενφίκα στο 98’!
8 λεπτά πριν Ξέσπασμα Λεσόρ για τον αποκλεισμό της Μαρσέιγ εξαιτίας γκολ του τερματοφύλακα της Μπενφίκα στο 98’!
CHAMPIONS LEAGUE
Βαθμολογία UEFA: Έμεινε 11η η Ελλάδα - Πιέζει την Τσεχία για την 10η θέση
33 λεπτά πριν Βαθμολογία UEFA: Έμεινε 11η η Ελλάδα - Πιέζει την Τσεχία για την 10η θέση
CHAMPIONS LEAGUE
Άγιαξ - Ολυμπιακός 1-2: Τα highlights από το μεγάλο «διπλό» στο Άμστερνταμ
58 λεπτά πριν Άγιαξ - Ολυμπιακός 1-2: Τα highlights από το μεγάλο «διπλό» στο Άμστερνταμ
CHAMPIONS LEAGUE
Ολυμπιακός: Το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη μετά την πρόκριση στο Champions League
1 ώρα πριν Ολυμπιακός: Το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη μετά την πρόκριση στο Champions League
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved