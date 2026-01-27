Ομάδες

Ανακοινώσεις οργανωμένων Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού: «Καλό ταξίδι Αετοί»
Onsports Team 27 Ιανουαρίου 2026, 17:59
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

Ανακοινώσεις οργανωμένων Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού: «Καλό ταξίδι Αετοί»

Η Θύρα 13 και η Θύρα 7 έστειλαν τα δικά τους μηνύματα για τον τραγικό θάνατο των φίλων του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Εκδρομές για να είναι κοντά στην ομάδα τους και δυστυχώς κάποια παιδιά το πλήρωσαν με τη ζωή τους. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ σκοτώθηκαν στο τραγικό δυστύχημα της Ρουμανίας και βύθισαν στο πένθος την ελληνική κοινωνία.

Ειδικά εκείνους που έχουν την συμπαράσταση της ομάδας τους, ως τρόπο ζωής. Ανεξάρτητα απ’ τα χρώματα που υποστηρίζει ο καθένας.

Οι οργανωμένοι φίλοι του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, έστειλαν τα δικά τους μηνύματα για το τραγικό δυστύχημα με τα αδικοχαμένα «αετόπουλα».

Η Θύρα 7 αναφέρει:

«Συλλυπητήρια στις οικογένειες των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τους σκεπάσει».

Από την πλευρά της η Θύρα 13 με ανάρτησή της τονίζει:

«Καλό ταξίδι Αετοί. Θύρα 13».



