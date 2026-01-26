Παναθηναϊκός: Μαγνητική για Τσιριβέγια

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Σε ρυθμούς Ρόμα μπήκε ο Παναθηναϊκός, με τους «πράσινους» να ξεκινούν την προετοιμασία τους για τη σημαντική ευρωπαϊκή αναμέτρηση, μία ημέρα μετά την ισοπαλία με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.

Η προπόνηση της Δευτέρας πραγματοποιήθηκε το πρωί στο «Γ. Καλαφάτης», με όσους αγωνίστηκαν βασικοί στο χθεσινό παιχνίδι να ακολουθούν πρόγραμμα αποθεραπείας. Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές, λόγω της έντονης βροχόπτωσης, γυμνάστηκαν στο γυμναστήριο.

Θεραπεία ακολούθησαν οι Ντέσερς, Τζούριτσιτς και Τσιριβέγια, με τον Ισπανό μέσο να αναμένεται να υποβληθεί σε μαγνητική εξέταση, ώστε να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του τραυματισμού του. Εκτός προπόνησης έμεινε και ο Ντάβιντε Καλάμπρια, ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση.

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του τις επόμενες ημέρες, με στόχο να παρουσιαστεί όσο το δυνατόν πιο έτοιμος στον εντός έδρας αγώνα του Europa League απέναντι στη Ρόμα.