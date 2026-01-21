Ομάδες

AEK: Η «θερμή» συνάντηση του Μάριου Ηλιόπουλου με τον Μιχάλη Κασάτη – Δείτε βίντεο
Οnsports Team 21 Ιανουαρίου 2026, 20:12
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

AEK: Η «θερμή» συνάντηση του Μάριου Ηλιόπουλου με τον Μιχάλη Κασάτη – Δείτε βίντεο

Ο Μιχάλης Κασάπης ήταν το τιμώμενο πρόσωπο την περασμένη Κυριακή (18/01) στη Νέα Φιλαδέλφεια, πριν τον αγώνα ΑΕΚ – Παναθηναϊκός.

Ο κορυφαίος πλάγιος μπακ του παρελθόντος υπέγραψε αυτόγραφα και φωτογραφήθηκε με μικρούς και μεγάλους φίλους της ΑΕΚ.

Ο Κασάπης γνώρισε την αποθέωση με τους φίλους της ομάδας, οι οποίοι δημιούργησαν μια μεγάλη ουρά έξω από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας.

Επίσης, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής, ο οποίος φόρεσε τα «κιτρινόμαυρα» από το 1993 έως το 2004, είχε την ευκαιρία να συναντήσει παλιούς συμπαίκτες, αλλά και τον διοικητικό ηγέτη της ΑΕΚ κ. Μάριο Ηλιόπουλο, με τον οποίον είχε «θερμή» αγκαλιά κι εγκάρδια συνομιλία.

Η επίσκεψή του Κασάπη ήταν και μια καλή ευκαιρία για μια ξενάγηση στο Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ. Εκεί θυμήθηκε τις μεγάλες στιγμές της καριέρας και είδε κειμήλια που είχαν άμεση σχέση με αυτόν, όπως τη φανέλα που φόρεσε το 1995, όταν έπαιξε στη Μικτή Ευρώπης.

Η «θερμή» συνάντηση του Μάριου Ηλιόπουλου με τον Μιχάλη Κασάτη

O Μιχάλης Κασάπης στο Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ



