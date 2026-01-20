Ομάδες

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Προτάθηκε στην Ίντερ ο Στρεφέτσα
Eurokinissi Sports
Onsports Team 20 Ιανουαρίου 2026, 19:43
SUPER LEAGUE / Ίντερ / Ολυμπιακός

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Προτάθηκε στην Ίντερ ο Στρεφέτσα

Στο μεταγραφικό «κάδρο» της Ίντερ βρίσκεται τις τελευταίες ώρες ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα του Ολυμπιακού, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρθηκαν από Ιταλό δημοσιογράφο μέσω των social media.

Όπως αναφέρεται, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ έχει προταθεί στους «νερατζούρι» και αποτελεί ένα από τα πολλά ονόματα που εξετάζονται ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

Στην Ίντερ αναζητούν λύσεις για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής γραμμής και ο Στρεφέτσα ξεχωρίζει κυρίως λόγω της εμπειρίας του στο ιταλικό πρωτάθλημα, την οποία απέκτησε αγωνιζόμενος σε Κόμο και Λέτσε.

Ωστόσο, στην παρούσα φάση η συγκεκριμένη περίπτωση δεν φαίνεται να έχει προχωρήσει σε κάτι πιο χειροπιαστό, καθώς πρόκειται για μία από τις πολλές προτάσεις που περνούν από το τραπέζι των ανθρώπων της Ίντερ, χωρίς να υπάρχει ακόμη κάποια ουσιαστική εξέλιξη.



