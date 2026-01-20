Super League: Οι αριθμοί της 17ης αγωνιστικής - Ο αγέραστος Τάισον και η νίκη ρεκόρ της ΑΕΚ

Οnsports Τeam

Δείτε τα ρεκόρ και τους σημαντικούς αριθμούς της 17ης αγωνιστικής της Super League.

Την 100ή του συμμετοχή στο πρωτάθλημα έκανε ο Χρήστος Σιέλης, ακριβώς τέσσερα χρόνια μετά το ντεμπούτο του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είχε αγωνιστεί για πρώτη φορά στις 19 Ιανουαρίου 2022, στην αναμέτρηση Βόλος – Απόλλων Σμύρνης 1-0, με τα χρώματα της ομάδας της Μαγνησίας, όπως σχετικά αναφέρει η ιστοσελίδα της Super League.

Συνολικά, σε όλες τις διοργανώσεις στη χώρα μας, έχει 108 συμμετοχές και δύο γκολ, με τα οκτώ από αυτά τα παιχνίδια να αφορούν το Κύπελλο Ελλάδος. Με τον Βόλο έχει αγωνιστεί σε 62 αναμετρήσεις και έχει σημειώσει δύο τέρματα, ενώ με τον Παναιτωλικός έχει 46 αγώνες χωρίς να σκοράρει.

Αγώνας αριθμός 500 για τον Παναιτωλικός

Ο Παναιτωλικός αγωνίστηκε για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της Α’ Εθνικής στις 9 Νοεμβρίου 1975 και τότε επικράτησε στην έδρα του του Πανσερραϊκός με 1-0, χάρη σε γκολ του Γλυκοκάλαμου.

Η ομάδα του Αγρινίου έχει καταγράψει 135 νίκες, 134 ισοπαλίες και 231 ήττες σε αυτές τις 500 αναμετρήσεις, ενώ ο συντελεστής τερμάτων είναι 456-667. Η ευρύτερη νίκη της είναι το Παναιτωλικός – Πανιώνιος 5-0, στις 11 Μαρτίου 2019. Αντίθετα, τη φετινή σεζόν δημιούργησε νέο αρνητικό ρεκόρ, με την ήττα από τον Λεβαδειακός με 6-0, στις 5 Οκτωβρίου 2025.

Ο Τάισον στη λίστα των 38άρηδων

Ο Τάισον, στις 13 Ιανουαρίου, έκλεισε τα 38 του χρόνια και με το γκολ που σημείωσε απέναντι στον ΟΦΗ την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2025, έγινε μόλις ο ένατος ποδοσφαιριστής στην ιστορία της Α’ Εθνικής/Super League που σκοράρει έχοντας κλείσει τα 38.

Το ρεκόρ ανήκει στον Ματιέ Βαλμπουενά, ο οποίος ήταν 40 ετών και 135 ημερών πέρυσι με την Καλλιθέα. Στα 39 τους σκόραραν οι Τάσος Μητρόπουλος (Βέροια) και Χαβιέ Ούμπιδες (Ατρόμητος), ενώ στα 38 τους οι Λευτέρης Κιουτσουκαντωνιάδης (ΑΕΚ), Κριστόφ Βαζέχα (Παναθηναϊκός), Αντρέ Βιεϊρίνια (ΠΑΟΚ), Βαγγέλης Μόρας (ΑΕΛ) και Αλέξις Ρομαό (Ιωνικός).

Ο Τάισον έγινε ο δεύτερος γηραιότερος παίκτης στην ιστορία του ΠΑΟΚ που σκοράρει στο πρωτάθλημα της Α’ Εθνικής/Super League, με τον Αντρέ Βιεϊρίνια να βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας.

Η ευρύτερη νίκη της ΑΕΚ επί του Παναθηναϊκού

Το 4-0 απέναντι στον Παναθηναϊκό αποτελεί την ευρύτερη νίκη της ΑΕΚ σε μεταξύ τους ντέρμπι, με την προηγούμενη να είναι το 4-1 των Κιτρινόμαυρων στις 3 Απριλίου 1983. Αυτή, ωστόσο, δεν είναι η βαρύτερη ήττα του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα, καθώς έχει ηττηθεί με 6-0 από τον Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο, στις 30 Δεκεμβρίου 1979.