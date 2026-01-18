ΠΑΟΚ - ΟΦΗ: Σόου Χατσίδη στα τρία γκολ του ημιχρόνου - Δείτε βίντεο

Οnsports Team

ΠΑΟΚ - ΟΦΗ : Δείτε τα τρία γκολ των γηπεδούχων στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης για τη Super League.

Ο ΠΑΟΚ «καθάρισε» από το πρώτο ημίχρονο την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, καθώς προηγήθηκε με 3-0.

Πρωταγωνιστής ο 19χρονος Δημήτρης Χατσίδης, ο οποίος ουσιαστικά δημιούργησε και τα τρία γκολ της ομάδας του.

Στο πρώτο σούταρε για την ασθενή απόκρουση του Χρηστογεώργου και το 1-0 του Πέλκα, ενώ στη συνέχεια είχε ισάριθμες ασίστ στα τέρματα των Τάισον και Γιακουμάκη.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΓΚΟΛ: