Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΠΑΟΚ - ΟΦΗ: Σόου Χατσίδη στα τρία γκολ του ημιχρόνου - Δείτε βίντεο
Οnsports Team 18 Ιανουαρίου 2026, 19:48
SUPER LEAGUE / ΠΑΟΚ

ΠΑΟΚ - ΟΦΗ: Σόου Χατσίδη στα τρία γκολ του ημιχρόνου - Δείτε βίντεο

ΠΑΟΚ - ΟΦΗ: Δείτε τα τρία γκολ των γηπεδούχων στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης για τη Super League.

Ο ΠΑΟΚ «καθάρισε» από το πρώτο ημίχρονο την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ, καθώς προηγήθηκε με 3-0.

Πρωταγωνιστής ο 19χρονος Δημήτρης Χατσίδης, ο οποίος ουσιαστικά δημιούργησε και τα τρία γκολ της ομάδας του.

Στο πρώτο σούταρε για την ασθενή απόκρουση του Χρηστογεώργου και το 1-0 του Πέλκα, ενώ στη συνέχεια είχε ισάριθμες ασίστ στα τέρματα των Τάισον και Γιακουμάκη.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΓΚΟΛ:

To 1-0

To 2-0

To 3-0



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Με Γιόβιτς, Βάργκα η «Ένωση» - Η ενδεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς
Τώρα ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Με Γιόβιτς, Βάργκα η «Ένωση» - Η ενδεκάδα του Μάρκο Νίκολιτς
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Η ενδεκάδα του Μπενίτεθ για το ντέρμπι της αγωνιστικής
7 λεπτά πριν ΑΕΚ - Παναθηναϊκός: Η ενδεκάδα του Μπενίτεθ για το ντέρμπι της αγωνιστικής
SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ - ΟΦΗ: Σόου Χατσίδη στα τρία γκολ του ημιχρόνου - Δείτε βίντεο
18 λεπτά πριν ΠΑΟΚ - ΟΦΗ: Σόου Χατσίδη στα τρία γκολ του ημιχρόνου - Δείτε βίντεο
ΣΠΟΡ
Australian Open: Νικηφόρο ξεκίνημα για τον Κάρλος Αλκαράθ
35 λεπτά πριν Australian Open: Νικηφόρο ξεκίνημα για τον Κάρλος Αλκαράθ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved