Παναθηναϊκός: Προαναγγέλλει Αντίνο με… αστραπή και άρωμα Αργεντινής! (Video)
Onsports Team 16 Ιανουαρίου 2026, 19:55
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Προαναγγέλλει Αντίνο με… αστραπή και άρωμα Αργεντινής! (Video)

Το video της «πράσινης» ΠΑΕ που επιβεβαιώνει ουσιαστικά τη σπουδαία μεταγραφή του Αργεντινού στο «τριφύλλι».

Το σπουδαίο deal για την απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο, είναι γεγονός. Ο Παναθηναϊκός κάνει δικό του τον 20χρονος εξτρέμ της Γοδόι Κρουζ, δίνοντας περισσότερα από 8 εκατ. ευρώ. Με τον παίκτη να αναμένεται στην Ελλάδα εντός του Σαββατοκύριακου.

Η «πράσινη» ΠΑΕ, ουσιαστικά επιβεβαίωσε τη σπουδαία συμφωνία με ένα video που ανέβασε στους λογαριασμούς της. Σε αυτό είναι έντονο το… άρωμα της Αργεντινής και ολοκληρώνεται με κεραυνούς και καταιγίδα. Στέλνοντας μήνυμα για το τι θα φέρει ο νεαρός στις αντίπαλες άμυνες.

Παράλληλα, «αστραπή» είναι και το παρατσούκλι του νεαρού λόγω του αγωνιστικού του στυλ.

Δείτε το video:

 

 



