Κύπελλο Ελλάδας: Το πρόγραμμα των ημιτελικών – Στις 11 Φεβρουαρίου προκύπτει ζευγάρι τελικού
Onsports Team 15 Ιανουαρίου 2026, 18:22
SUPER LEAGUE / Λεβαδειακός / ΟΦΗ / Παναθηναϊκός / ΠΑΟΚ

Ορίστηκαν οι ημιτελικοί του Κυπέλλου Ελλάδας, με τους αγώνες να διεξάγονται σε διάστημα μιας εβδομάδας – Αναλυτικά το πρόγραμμα.

Μετά την πρόκριση των τεσσάρων ομάδων που συνεχίζουν στην ημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας, η ΕΠΟ όρισε το πρόγραμμα της φάση των «4». Οι πρώτοι αγώνες θα διεξαχθούν την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, με τις ρεβάνς να ορίζονται μία εβδομάδα αργότερα. Δηλαδή Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου.

Έτσι, στα μέσα του επόμενου μήνα θα γίνει γνωστό το ζευγάρι του μεγάλου τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημιτελικής φάσης:

Πρώτος αγώνας - Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου

18:00 ΟΦΗ - Λεβαδειακός (Παγκρήτιο στάδιο)

20:30 Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ («Απόστολος Νικολαΐδης»)

Δεύτερος αγώνας - Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου

17:00 Λεβαδειακός - ΟΦΗ (Δημοτικό στάδιο Λιβαδειάς)

20:30 ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός (γήπεδο Τούμπας)

 



