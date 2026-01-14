Ομάδες

Χιμένεθ: «Υπερβολικό και άδικο το σκορ»
Onsports Team 14 Ιανουαρίου 2026, 22:57
SUPER LEAGUE / Άρης

Ο προπονητής του Άρη είχε παράπονα απ’ την διαιτησία θεωρώντας πως δεν έπρεπε να δοθούν τα πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού.

Οι δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ μετά τον αποκλεισμό του Άρη από τον Παναθηναϊκό και το τέλος της πορείας της ομάδας του στο Κύπελλο Ελλάδας: 
 
«Με το τέλος του αγώνα, δεν θα θυμάται κανένας τις ευκαιρίες που κάναμε κόντρα στον Παναθηναϊκό. Είχαμε δύο μεγάλες φάσεις μετά την έναρξη του δεύτερου μέρους και χάσαμε το ματς από δύο… παράλογα πέναλτι. 
 
Στο δεύτερο πέναλτι υπάρχει φάουλ στον Παναγίδη που δεν δίνει. Στην πρώτη φάση του Ρόουζ βγαίνει κάρτα, ενώ σε τέσσερις περιπτώσεις δεν βγαίνει κάρτα στον αντίπαλο. Το σκορ είναι υπερβολικό και άδικο για την εικόνα της ομάδας»
 


