Μπενίτεθ: «Προσπαθούμε να αλλάξουμε νοοτροπία, θα χρειαστεί χρόνο το πρότζεκτ»

Onsports Team

Ο Ισπανός τεχνικός του Παναθηναϊκού μίλησε για το στοιχείο της έντασης που ήθελε να βάλει στην ομάδα και το είδε κόντρα στον Άρη.

Οι δηλώσεις του Ράφα Μπενίτεθ μετά την εύκολη πρόκριση του Παναθηναϊκού επί του Άρη:

«Το πιο σημαντικό για εμάς είναι να μπορέσουμε να αυξήσουμε την ένταση του παιχνιδιού, ήταν ξεκάθαρο αυτό στους παίκτες που έπαιξαν. Το πιο σημαντικό δεν ήταν το πλάνο του παιχνιδιού αλλά η νοοτροπία. Τα χαρακτηριστικά των παικτών που αγωνίστηκαν μας βοήθησαν.

Μιλάμε για ένα πρότζεκτ που θα χρειαστεί χρόνο, προσπαθούμε να αλλάξουμε τη νοοτροπία και ένα ψήγμα αυτής της νοοτροπίας είναι ότι βάζουμε ένα γκολ και κυνηγάμε και δεύτερο, να δείξουμε αυτή τη φιλοδοξία. Κάποιες φορές όπως και σήμερα βγαίνει, το κυνηγήσαμε και το πετύχαμε».