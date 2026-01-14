Ομάδες

Μεντιλίμπαρ: «Ήταν πολύ καλύτεροι από εμάς»
Onsports Team 14 Ιανουαρίου 2026, 21:16
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός / ΠΑΟΚ

Ο προπονητής του Ολυμπιακού παραδέχτηκε πως η ομάδα του δεν άξιζε κάτι περισσότερο απ’ τον αποκλεισμό στο ματς με τον ΠΑΟΚ.

Οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετά την ήττα-αποκλεισμό στο «Γ. Καραϊσκάκης» από τον ΠΑΟΚ:

«Ήταν πολύ καλύτεροι από εμάς, σε όλο τον αγώνα. Μας είχαν κλείσει αρκετά καλά, δεν μας επέτρεψαν να τους απειλήσουμε. Οι καλές μας επιθέσεις ήρθαν στα τελευταία λεπτά. Είχαν την υπεροχή σε όλο το παιχνίδι».

Για τα δύο γκολ του ΠΑΟΚ στο πρώτο τέταρτο του αγώνα: «Σε κανένα σημείο, σε κανένα λεπτό του παιχνιδιού δεν ήμασταν καλύτεροι. Επομένως τα γκολ μπήκαν νωρίς. Όμως σε οποιοδήποτε σημείο του παιχνιδιού θα μπορούσαν εκείνοι να μας βλάψουν και όχι εμείς εκείνους. Κάναμε πολλά λάθη και θα μπορούσαμε να δεχθούμε κι άλλα γκολ».

Για την αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο: «Δεν έφταιγε ο Γιαζίτζι. Έγινε η αλλαγή, αλλά δεν άλλαξε η εικόνα μας. Την ευθύνη την έχει ο προπονητής γιατί δεν έβαλε την ομάδα έτοιμη να αντιμετωπίσει τον αντίπαλο. Την ευθύνη δεν την έχει ένας παίκτης, την έχει ο προπονητής».



