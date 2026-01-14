Ομάδες

Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 14 Ιανουαρίου 2026, 16:43
LIVE ΑΕΚ – ΟΦΗ: Η αναμέτρηση της «OPAP Arena» για τα προημιτελικά στο Κύπελλο Ελλάδας

Δείτε LIVE την αναμέτρηση ΑΕΚ – ΟΦΗ, για τα προημιτελικά στο Κύπελλο Ελλάδας.

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον ΟΦΗ στην «OPAP Arena» σε νοκ άουτ ματς με έπαθλο μια θέση στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν για τέταρτη φορά σε διάστημα περίπου δύο μηνών. Στις τρεις προηγούμενες η «Ένωση», εύκολα ή δύσκολα, πήρε τη νίκη (1-0 στο Παγκρήτιο και 2-1 στη Νέα Φιλαδέλφεια για το πρωτάθλημα, 2-0 στην OPAP Arena για τη League Phase του Κυπέλλου).

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς «κόλλησε» στο 1-1 με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, είδε το σερί των δέκα νικών να σταματάει και, παράλληλα, να πέφτει από την κορυφή.

Οι Κρητικοί, νίκησαν δις μέσα σε λίγες ημέρες στο Παγκρήτιο τον Αστέρα AKTOR (2-0 για το Κύπελλο και 4-0 για το Πρωτάθλημα), με τον Τιάγκο Νους να είναι σε… οργιώδη κατάσταση.

