Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Επιβεβαιώνει για Φρουκ η Ριέκα

Instagram

Onsports Team

Το φημολογούμενο ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Τόνι Φρουκ φαίνεται πως αποκτά πλέον πιο στέρεη βάση, καθώς σύμφωνα με κροατικό δημοσίευμα επιβεβαιώνεται και από την πλευρά της Ριέκα.

Το όνομα του διεθνούς Κροάτη μεσοεπιθετικού έχει έρθει έντονα στο προσκήνιο τις τελευταίες ώρες, προσθέτοντας ακόμη μία ενδιαφέρουσα περίπτωση στη μεταγραφική ατζέντα του «Τριφυλλιού».

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα «Novi list», οι «Πράσινοι» βλέπουν στο πρόσωπο του 24χρονου άσου μία σημαντική αναβάθμιση για τη γραμμή κρούσης, με το ενδιαφέρον τους να επιβεβαιώνεται, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, και από τον κροατικό σύλλογο. Η Ριέκα, πάντως, εμφανίζεται ιδιαίτερα απαιτητική στις οικονομικές της αξιώσεις, ζητώντας ποσό που αγγίζει τα 10 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρησή του, την ώρα που η χρηματιστηριακή του αξία εκτιμάται στα 9 εκατ. ευρώ. Ο Φρουκ δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, ο Κροάτης μεσοεπιθετικός πραγματοποιεί παραγωγική σεζόν, έχοντας καταγράψει 11 γκολ και 2 ασίστ σε 29 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Αυτή την περίοδο, ωστόσο, βρίσκεται εκτός δράσης, καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού που αποκόμισε κατά τη χειμερινή προετοιμασία της ομάδας του.

Η πορεία του Φρουκ στο ποδόσφαιρο ξεκίνησε εκτός συνόρων σε πολύ νεαρή ηλικία, καθώς μόλις στα 17 του χρόνια μετακόμισε στο Βέλγιο για λογαριασμό της Μουσκρόν. Ακολούθως, η Φιορεντίνα τον απέκτησε για την ομάδα U19 έναντι 1,5 εκατομμυρίου ευρώ πριν από 6,5 χρόνια. Παρότι δεν αγωνίστηκε ποτέ με την πρώτη ομάδα των «βιόλα», επέστρεψε στην Κροατία ως δανεικός, πρώτα στη Ντουμπράβα Ζάγκρεμπ και στη συνέχεια στην Γκόριτσα, πριν η Ριέκα επενδύσει το καλοκαίρι του 2023 το ποσό των 4 εκατ. ευρώ για να τον κάνει δικό της.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Φρουκ μετρά ήδη 5 συμμετοχές με την εθνική ανδρών της Κροατίας, έχοντας σημειώσει και ένα γκολ, ενώ έχει φορέσει τη φανέλα όλων των μικρών εθνικών ομάδων της χώρας του, στοιχείο που αποτυπώνει τη διαχρονική του παρουσία στο υψηλότερο επίπεδο.