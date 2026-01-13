Super League: Απολογούνται Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Νταβέλης

Onsports Team

Ενώπιον του Πειθαρχικού οργάνου της Super League θα βρεθούν την Πέμπτη (15/01) οι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Λεβαδειακός, ΟΦΗ και ΑΕΛ Novibet, όπως και ο μεγαλομέτοχος της τελευταίας, Αχιλλέας Νταβέλης.

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό Όργανο γνωστοποίησε ότι κάλεσε σε απολογία τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, καθώς και τον μεγαλομέτοχο της ΑΕΛ, Αχιλλέα Νταβέλη. Παράλληλα, στη σχετική λίστα περιλαμβάνονται επίσης ο Λεβαδειακός και ο ΟΦΗ.

Η διαδικασία της απολογίας έχει οριστεί να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου, με ώρα έναρξης στις 09:30.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία, την Πέμπτη, 15-01-2026 και ώρα 09:30, τους κάτωθι:

1/ ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET, Α. ΝΤΑΒΕΛΗΣ (Μεγαλομέτοχος): "Βάσει των αναφερομένων στο από 10/1/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 10/1/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 13/1/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1003/2/130/1/13-λβ’ από 12/1/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ – ΠΑΕ ΑΕΛ NOVIBET.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 10 παρ. 1 περ. δ’, 11, 12, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β’, του Π.Κ. της ΕΠΟ.

2/ ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 11/1/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 11/1/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα και στην από 13/1/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

3/ ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 10/1/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 10/1/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 13/1/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 1003/1/1-ια’ από 12/1/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ – ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. β΄, γ’, 15 παρ. 1 περ. γ’, 4 περ. α’, δ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

4/ ΠΑΕ ΟΦΗ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 11/1/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 11/1/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 13/1/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην από 12/1/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΟΦΗ – ΠΑΕ ASTERAS AKTOR.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.

5/ ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: "Βάσει των αναφερομένων στο από 11/1/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.), στην από 11/1/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα, στην από 13/1/2026 Έκθεση Παρατηρητή ΔΕΑΒ και στην υπ’ αριθ. πρωτ. 2247/26/79522 από 12/1/2026 Έκθεση της Αστυνομίας", στον αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, γ’ 15 παρ. 1 περ. γ’, 2 α’ ιιι) του Π.Κ. της ΕΠΟ».