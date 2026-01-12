Μεταγραφές, Κηφισιά: Ανακοίνωσε Θεoδωρίδη για την επίθεση

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Η Κηφισιά ενίσχυσε την επιθετική της γραμμή, προχωρώντας στην απόκτηση του Δημήτρη Θεοδωρίδη από την ολλανδική Ντε Γκράαφσαπ.

Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον νεαρό επιθετικό, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τρεισήμισι ετών.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τη Δημήτρη Θεοδωρίδη, ο οποίος αγωνίζεται ως επιθετικός.

Ο Δημήτρης Θεοδωρίδης αποκτήθηκε με μεταγραφή από την De Graafschap και υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τρεισήμισι ετών.

Γεννημένος στις 8 Αυγούστου 2002, αγωνίστηκε στα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού και του Αστέρα Τρίπολης.

Το 2021 μετακόμισε στον Πανσερραϊκό με τον οποίο είχε 11 συμμετοχές σε Super League 2 και Κύπελλο Ελλάδος. Εν συνεχεία, αγωνίστηκε στη Γ’ Εθνική με τα χρώματα του Μακεδονικού, του Κεραυνού Αγγελοχωρίου, της Αναγέννηση Καρδίτσας και του ΑΟ Χανιώτη, με απολογισμό τα 16 γκολ σε 51 συμμετοχές.

Τον Ιανουάριο του 2024 εντάχθηκε στην ΑΕΚ Β’ με την οποία αγωνίστηκε στο Πρωτάθλημα της Super League 2, έχοντας 5 γκολ και τις 4 ασίστ σε 33 συμμετοχές. Την περσινή αγωνιστική περίοδο είχε επίσης 3 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα της ΑΕΚ σε Κύπελλο Ελλάδος Betsson και Stoiximan Super League.

Στο α’ μισό της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου βρέθηκε στην Ολλανδία, όπου με τα χρώματα της De Graafschap είχε 20 συμμετοχές με 3 γκολ σε Keuken Kampioen Divisie και KNVB Beker.

Η ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία».