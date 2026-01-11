Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός: Τα highlights του αγώνα και οι μεγάλες ευκαιρίες του Τετέι - Βίντεο

Οnsports Team

Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός : Δείτε τα γκολ, αλλά και όσα έκανε στο ντεμπούτο του ο Ανδρέας Τετέι.

Παίζοντας καλό και γρήγορο ποδόσφαιρο για ένα ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός νίκησε εύκολα τον Πανσερραϊκό με 3-0 στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της 16ης αγωνιστικής της Super League και μπήκε με το... δεξί στο 2026.

Τα γκολ των Τζούριτσιτς (4’), Ζαρουρί (πέναλτι, 15’) και Γεντβάι (39’) έκριναν τη νίκη για τους «πράσινους» σε ένα ματς με μεγάλες επιστροφές μετά από καιρό (Πελίστρι, Ρενάτο Σάντσες, Κυριακόπουλος) και ντεμπούτο για τον Ανδρέα Τετέι, που έκανε ένα πολύ «γεμάτο» παιχνίδι.

Ο διεθνής φορ έχασε σημαντικές ευκαιρίες για να σκοράρει, κυρίως λόγω της ετοιμότητας του αντίπαλου τερματοφύλακα.

Δείτε τα highlights: