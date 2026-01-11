Super League Βαθμολογία: Πρώτος ο Ολυμπιακός στο -1 ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, «έπιασε» Βόλο ο Παναθηναϊκός

Onsports Team

Αλλαγή στην κορυφή μετά την πρώτη αγωνιστική του 2026 και την ισοπαλία της ΑΕΚ στη Θεσσαλονίκη επί του Άρη – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία.

Η 16η αγωνιστική της Super League, ήταν το… ποδαρικό για το 2026. Στο σημαντικότερο ματς της αγωνιστικής, Άρης και ΑΕΚ έμειναν στο ισόπαλο 1-1. Αυτό σημαίνει πως η Ένωση υποχώρησε από την κορυφή, όπου πλέον βρίσκεται ο Ολυμπιακός με 39 βαθμούς. Ο ΠΑΟΚ και οι «κιτρινόμαυροι» είναι στους 38.

Πιο πίσω ο εντυπωσιακός Λεβαδειακός με την εύκολη νίκη του επί του Βόλου, ανέβηκε στους 31 και συνεχίζει μόνος τέταρτος στο +6 από την ομάδα της Μαγνησίας και τον Παναθηναϊκό που πλέον ισοβαθμούν στους 25, μετά τη νίκη του «τριφυλλιού» επί του Πανσερραϊκού. Οι «πράσινοι» έχουν έναν αγώνα λιγότερο.

Στην «ουρά» ο κερδισμένος ήταν ο ΟΦΗ. Η νίκη των Κρητικών επί του Asteras Aktor, τους έφερε στη 10η θέση προσπερνώντας τους Τριπολιτσιώτες και τον Ατρόμητο. Η ομάδα του Ηρακλείου έχει ματς λιγότερο.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στο Κύπελλο με τα μεγάλα ματς Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός-Άρης. Την επόμενη εβδομάδα στη Super League, υπάρχει το ντέρμπι ΑΕΚ – Παναθηναϊκός, ενώ ο Ολυμπιακός δε θα αγωνιστεί καθώς έχει αναβληθεί μετά από αίτημά του το ματς με τον Asteras Aktor.

SUPER LEAGUE – 16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Σάββατο 10 Ιανουαρίου

Κηφισιά – ΑΕΛ 1-1

Παναιτωλικός – ΠΑΟΚ 0-3

Ατρόμητος – Ολυμπιακός 0-2

Κυριακή 11 Ιανουαρίου

Λεβαδειακός – Βόλος 3-1

ΟΦΗ – Asteras Aktor 4-0

Άρης – ΑΕΚ 1-1

Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός 3-0

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 39

2. Π.Α.Ο.Κ. 38

3. Α.Ε.Κ. 38

4. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 31

5. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 25 (15αγ.)

6. ΒΟΛΟΣ 25

7. ΑΡΗΣ 21

8. ΚΗΦΙΣΙΑ 19

9. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 15

10. Ο.Φ.Η. 15 (15αγ.)

11. ASTERAS AKTOR 13

12. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. 13

13. ΑΕΛ NOVIBET 10

14. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 5

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (17η)

Asteras Aktor – Ολυμπιακός Αναβλήθηκε

Σάββατο 17 Ιανουαρίου

15:30 Πανσερραϊκός – Κηφισιά

Κυριακή 18 Ιανουαρίου

17:00 ΑΕΛ – Άρης

19:00 ΠΑΟΚ – ΟΦΗ

21:00 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου

18:00 Παναιτωλικός – Λεβαδειακός

20:00 Βόλος – Ατρόμητος