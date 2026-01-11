Παναθηναϊκός: Η Γκρέμιο ανακοίνωσε την απόκτηση του Τετέ

Onsports Team

Οριστικά στη βραζιλιάνικη ομάδα ο πρώην παίκτης των «πράσινων», καθώς επισημοποιήθηκε η μεταγραφή και η επιστροφή στην πατρίδα του.

Οριστική η πώληση του Τετέ στην Γκρέμιο, με την ομάδα της Βραζιλίας να ανακοινώνει με κάθε επισημότητα την απόκτηση του 26χρονου. Ο οποίος επιστρέφει στην ομάδα που τον ανέδειξε στο Πόρτο Αλέγκρε.

Οι «πράσινοι» για τη συμφωνία αυτή θα εισπράξουν περισσότερα από 6 εκατ. ευρώ. Έτσι έγινε αυτό που ήθελε ο Τετέ, χωρίς να ζημιωθεί το «τριφύλλι» που μετά από 1,5 χρόνο αποχαιρετά τον Βραζιλιάνο άσο.

Ο Τετέ στα 18 του χρόνια άρχισε το ταξίδι στην Ευρώπη παίζοντας για τη Σαχτάρ. Το συμβόλαιο που υπέγραψε είναι μέχρι τον Δεκέμβριο του 2029.

«Καλώς ήρθες ξανά, Τετέ. Η Γκρέμιο και ο κόσμος της σε περιμένουν στο σπίτι!», αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση των Βραζιλιάνων.