Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Οι «κολοσσοί» που… κυνηγούν Μουζακίτη - Πόσα θέλουν οι Πειραιώτες

Ο νεαρός μέσος του Ολυμπιακού βρίσκεται σε διαρκή ανοδική πορεία από την περσινή σεζόν, όταν πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τους Πειραιώτες και κατάφερε από νωρίς να ξεχωρίσει, καθιερώνοντας τον εαυτό του ως μια κομβική μονάδα για την ομάδα.

Η εξέλιξή του θεωρείται αδιαπραγμάτευτη, με την παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο να είναι καταλυτική για τους «ερυθρόλευκους». Οι εμφανίσεις του δεν πέρασαν απαρατήρητες και το ενδιαφέρον για την απόκτησή του έχει εκτοξευθεί, ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες και μετά την κατάκτηση του βραβείου European Golden Boy Web, που επιβεβαίωσε το τεράστιο ταλέντο του.

Σύμφωνα με ανάρτηση του γνωστού Τούρκου δημοσιογράφου Εκρέμ Κονούρ στο «X», έξι ευρωπαϊκοί «γίγαντες» έχουν μπει δυναμικά στην κούρσα για την απόκτηση του Μουζακίτη. Συγκεκριμένα, ενδιαφέρον φέρονται να έχουν δείξει οι Πόρτο, Μπενφίκα, Μίλαν, Άρσεναλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Ρεάλ Μαδρίτης, γεγονός που αποτυπώνει το επίπεδο στο οποίο έχει φτάσει ο Έλληνας μέσος.

?? #Olympiacos ??

Huge race for Christos Mouzakitis.



? Clubs keen: Benfica, Porto, Milan, Man United, Arsenal, Real Madrid.



? Olympiacos demanding €40M (Porto told €30M or loan option).



⚡ Player wants to leave in January.

Όπως αναφέρει ο Κονούρ, ο Ολυμπιακός κοστολογεί τον ποδοσφαιριστή στα 40 εκατομμύρια ευρώ, δείχνοντας ξεκάθαρα ότι δεν προτίθεται να τον παραχωρήσει εύκολα. Η Πόρτο φέρεται ήδη να έχει καταθέσει πρόταση ύψους 30 εκατ. ευρώ, εξετάζοντας παράλληλα και το ενδεχόμενο δανεισμού του παίκτη μέχρι το τέλος της σεζόν, ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» εμφανίζονται ανένδοτοι, ζητώντας υψηλότερο τίμημα για ένα από τα μεγαλύτερα περιουσιακά τους στοιχεία.