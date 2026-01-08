Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Κηφισιά: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Ουμάρ Κονατέ
Onsports Team 08 Ιανουαρίου 2026, 22:41
SUPER LEAGUE

Κηφισιά: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Ουμάρ Κονατέ

Τον δεξιό μπακ από το Μάλι που αγωνιζόταν στην Κλερμόν, απέκτησε η ομάδα των βορείων προαστίων.

Την πρώτη μεταγραφική κίνησή της στο χειμερινό μεταγραφικό «παράθυρο», ολοκλήρωσε η Κηφισιά ανακοινώνοντας την απόκτηση του δεξιού μπακ, Σεΐκ Ουμάρ Κονατέ. Ο 22χρονος έμεινε ελεύθερος απ’ τη γαλλική Κλερμόν, ενώ είναι διεθνής με την εθνική ομάδα του Μάλι.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Cheick Oumar Konaté, ο οποίος αγωνίζεται ως δεξιός ακραίος αμυντικός.

Γεννημένος στις 2 Απριλίου 2004, στο Bamako του Μάλι, ο Cheick Oumar Konaté ξεκίνησε την καριέρα του από την Ακαδημία της JMG Bamako. Το 2022 μετακόμισε στη Γαλλία για λογαριασμό της Clermont B. Οι καλές εμφανίσεις που πραγματοποίησε με τον γαλλικό σύλλογο είχαν ως αποτέλεσμα την «προαγωγή» στην πρώτη ομάδα, με την οποία έχει ήδη καταγράψει 78 συμμετοχές σε τρία χρόνια.

Με τα χρώματα της Clermont αγωνίστηκε μάλιστα το 2023/24 στη Ligue 1 της Γαλλίας (19 συμμετοχές). Τη φετινή αγωνιστική περίοδο έχει μετρήσει 16 συμμετοχές στη Ligue 2. Ο Cheick Oumar Konaté είναι διεθνής με το Μάλι, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του στις 19 Νοεμβρίου 2024.

Η ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία».

 

 



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Κηφισιά: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Ουμάρ Κονατέ
9 λεπτά πριν Κηφισιά: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Ουμάρ Κονατέ
SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ: Τριπλή επιστροφή ενόψει Παναιτωλικού
42 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Τριπλή επιστροφή ενόψει Παναιτωλικού
ΣΠΟΡ
Στίβος: Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού αποχωρεί από το ΣΕΦ μετά από 15 χρόνια
1 ώρα πριν Στίβος: Το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κλειστού αποχωρεί από το ΣΕΦ μετά από 15 χρόνια
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR - Βίρτους Μπολόνια: Αποθέωση για Αταμάν
2 ώρες πριν Παναθηναϊκός AKTOR - Βίρτους Μπολόνια: Αποθέωση για Αταμάν
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved