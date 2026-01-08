Κηφισιά: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Ουμάρ Κονατέ

Onsports Team

Τον δεξιό μπακ από το Μάλι που αγωνιζόταν στην Κλερμόν, απέκτησε η ομάδα των βορείων προαστίων.

Την πρώτη μεταγραφική κίνησή της στο χειμερινό μεταγραφικό «παράθυρο», ολοκλήρωσε η Κηφισιά ανακοινώνοντας την απόκτηση του δεξιού μπακ, Σεΐκ Ουμάρ Κονατέ. Ο 22χρονος έμεινε ελεύθερος απ’ τη γαλλική Κλερμόν, ενώ είναι διεθνής με την εθνική ομάδα του Μάλι.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς:

«Η ΠΑΕ Κηφισιά ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον Cheick Oumar Konaté, ο οποίος αγωνίζεται ως δεξιός ακραίος αμυντικός.

Γεννημένος στις 2 Απριλίου 2004, στο Bamako του Μάλι, ο Cheick Oumar Konaté ξεκίνησε την καριέρα του από την Ακαδημία της JMG Bamako. Το 2022 μετακόμισε στη Γαλλία για λογαριασμό της Clermont B. Οι καλές εμφανίσεις που πραγματοποίησε με τον γαλλικό σύλλογο είχαν ως αποτέλεσμα την «προαγωγή» στην πρώτη ομάδα, με την οποία έχει ήδη καταγράψει 78 συμμετοχές σε τρία χρόνια.

Με τα χρώματα της Clermont αγωνίστηκε μάλιστα το 2023/24 στη Ligue 1 της Γαλλίας (19 συμμετοχές). Τη φετινή αγωνιστική περίοδο έχει μετρήσει 16 συμμετοχές στη Ligue 2. Ο Cheick Oumar Konaté είναι διεθνής με το Μάλι, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του στις 19 Νοεμβρίου 2024.

Η ΠΑΕ Κηφισιά τον καλωσορίζει στην οικογένειά της και του εύχεται υγεία, τύχη και κάθε επιτυχία».