Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Λεπτομέρειες για το τελικό deal με Ζέλσον Μάρτινς

Eurokinissi Sports

Onsports Team

Ο Ολυμπιακός έχει μπει δυναμικά στη διαδικασία ανανέωσης του συμβολαίου του Ζέλσον Μαρτίνς, με τις συζητήσεις να βρίσκονται πλέον σε κρίσιμη καμπή και τις λεπτομέρειες να αποτελούν το βασικό αντικείμενο των επαφών ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Οι ανανεώσεις αποτελούν βασική προτεραιότητα για τους «ερυθρόλευκους», καθώς αφορούν ποδοσφαιριστές που θεωρούνται κομβικοί για τον κορμό της ομάδας. Σε αυτή την κατηγορία ανήκει και ο 30χρονος Πορτογάλος εξτρέμ, ο οποίος βρίσκεται στο τελευταίο εξάμηνο του συμβολαίου του και, βάσει κανονισμών, έχει τη δυνατότητα να συμφωνήσει από τώρα ελεύθερα με οποιονδήποτε σύλλογο.

Παρόλα αυτά, προτεραιότητα του ίδιου του Ζέλσον Μαρτίνς είναι η παραμονή στον Ολυμπιακό, την ομάδα που τον βοήθησε να βρει ξανά τον καλό του εαυτό. Ο Πορτογάλος αποκτήθηκε τον Ιανουάριο του 2024 από τη Μονακό, σε μια περίοδο που η καριέρα του είχε πάρει την κατιούσα, κυρίως λόγω των συχνών μυϊκών τραυματισμών, παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν είχε πραγματοποιήσει μεταγραφές ύψους 22 και 30 εκατομμυρίων ευρώ σε Ατλέτικο Μαδρίτης και Μονακό αντίστοιχα.

Στον Ολυμπιακό δούλεψε εντατικά με όλο το επιτελείο της ομάδας –προπονητικό, ιατρικό, φυσιοθεραπευτές και τον εργοφυσιολόγο Ερνάνι Γκόμες– με αποτέλεσμα φέτος να αισθάνεται σωματικά άνετα και χωρίς το μόνιμο άγχος ενός νέου τραυματισμού. Αυτό του επέτρεψε να αποδώσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του και να εξελιχθεί σε έναν από τους παίκτες που έχουν κάνει τη διαφορά σε αρκετά παιχνίδια της σεζόν.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται σε ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με τους εκπροσώπους του παίκτη, αναζητώντας τη χρυσή τομή στο οικονομικό κομμάτι, που παραδοσιακά αποτελεί και το πιο απαιτητικό σκέλος τέτοιων διαπραγματεύσεων. Σημαντικό ρόλο, ωστόσο, παίζει και η ισχυρή σχέση που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στο κλαμπ και τον Πορτογάλο άσο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πορτογαλία, οι επαφές έχουν προχωρήσει σε θετικό δρόμο και υπάρχει αισιοδοξία πως οι δύο πλευρές θα φτάσουν σε συμφωνία, χωρίς βέβαια να μπορεί να θεωρηθεί κάτι δεδομένο πριν πέσουν οι υπογραφές. Καθοριστική είναι και η στάση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος επιθυμεί την παραμονή του Μαρτίνς στο ρόστερ και έχει δείξει έμπρακτα τη στήριξή του, ανανεώνοντας πρόσφατα και ο ίδιος το συμβόλαιό του.