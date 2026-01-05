Παναθηναϊκός: Αυτό είναι το νούμερο που επέλεξε ο Παντελίδης - Ο λόγος της επιλογής

Οnsports Τeam

Η μεταγραφή «έκλεισε» έξι μήνες νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό των δύο ομάδων, βάσει της συμφωνίας που είχε επιτευχθεί τον Οκτώβριο. Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός επέστρεψε έπειτα από έξι χρόνια στο προπονητικό κέντρο «Γ. Καλαφάτης», εκεί όπου ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά ως μέλος των Ακαδημιών του Παναθηναϊκού μέχρι την ηλικία των 17 ετών.

Το νέο απόκτημα των «πράσινων» βρέθηκε ξανά δίπλα στον Ανδρέα Τετέι, με τη σχετική στιγμή να αποτυπώνεται και στο βίντεο που ανάρτησε ο σύλλογος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όσον αφορά τη φανέλα, ο Παντελίδης δεν είχε τη δυνατότητα να κρατήσει το Νο11 που φορούσε στην Κηφισιά, καθώς αυτό ανήκει στον αρχηγό του Παναθηναϊκού, Τάσο Μπακασέτα. Έτσι, επέλεξε το Νο23, το οποίο ήταν διαθέσιμο, συνδέοντάς το με την ηλικία του. Ο τελευταίος ποδοσφαιριστής που είχε φορέσει το «23» στο «τριφύλλι» ήταν ο Χόρντουρ Μάγκνουσον, ο οποίος αγωνίστηκε στον σύλλογο από το καλοκαίρι του 2022 έως το 2025.

Αλλαγή αριθμού υπήρξε και στην περίπτωση του Σωτήρη Κοντούρη. Ο μέσος, που στον Παναιτωλικό αγωνιζόταν με το Νο6, αριθμό που στον Παναθηναϊκό φοράει πλέον ο Μανώλης Σιώπης, επέλεξε το Νο18, το οποίο είχε την περσινή σεζόν ο Δημήτρης Λημνιός, πριν αποχωρήσει το περασμένο καλοκαίρι για τη Φορτούνα Σιτάρντ.

Τέλος, υπενθυμίζεται πως ο Ανδρέας Τετέι, ο οποίος έχει ενσωματωθεί στις προπονήσεις των «πράσινων» από τις 30 Δεκεμβρίου, έχει ήδη διαλέξει τη φανέλα με το Νο7, αριθμό που φορούσε για τέσσερα χρόνια ο πρώην αρχηγός του Παναθηναϊκού, Φώτης Ιωαννίδης.