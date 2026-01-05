Ομάδες

Παναιτωλικός: Ανακοίνωσε Κουτσερένκο
Οnsports Τeam 05 Ιανουαρίου 2026, 14:30
Ο Γεβγένι Κουτσερένκο είναι ο εκλεκτός του Παναιτωλικού για τη θέση κάτω από τα δοκάρια, με τον Ουκρανό να υπογράφει διετές συμβόλαιο.

Την απόκτηση του Γεβγένι Κουτσερένκο για τα επόμενα δύο χρόνια ανακοίνωσε ο Παναιτωλικός, με τον Ουκρανό τερματοφύλακα να είναι ο αντικαστάτης του Τσάβες που θα φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού. 

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Γεβγένι Κουτσερένκο (Yevhenii Kucherenko) υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας δύο ετών με τον Παναιτωλικό. Ο Ουκρανός τερματοφύλακας γεννήθηκε στις 27.08.1999 στο Κίεβο και έκανε τα πρώτα του βήματα στις ακαδημίες της Shakhtar. Στη χώρα του αγωνίστηκε στην Kolos Kovalivka, στη Podillya και την Cherkasy. 

Εκτός συνόρων στην Πορτογαλική Leiria, στην FK Aksu του Καζακστάν, τη Dila της Γεωργίας και από το καλοκαίρι στη Σκωτία για λογαριασμό της Daddy United, από την οποία αποκτήθηκε. Ο αριθμός της φανέλας του είναι το 99

Τον καλωσορίζουμε στον Παναιτωλικό!


