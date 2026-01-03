Ολυμπιακός: Στα ραντάρ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Μουζακίτης – Θέλει Γιαζίτζι η Μπεσίκτας

INTIME SPORTS

Onsports team

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προστέθηκε στα μεγάλα ευρωπαϊκά κλάμπ που παρακολουθούν τον Χρήστο Μουζακίτη του Ολυμπιακού, ενώ η Μπεσίκτας επιθυμεί τον επαναπατρισμό του Γιουσούφ Γιαζίτζι.

Ο 19χρονος μέσος συνεχίζει την πολύ καλή πορεία του με τα «ερυθρόλευκα», τραβώντας τα βλέμματα πάνω του.

Σύμφωνα με το Sky Sports, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προστέθηκε στις ομάδες που έχουν βάλει στο κάδρο τους τον ταλαντούχο ποδοσφαιριστή. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι «κόκκινοι διάβολοι» σκοπεύουν να αποκτήσουν δύο μέσους μέσα στο 2026 και μια από τις περιπτώσεις που εξετάζονται είναι αυτή του Μουζακίτη.

A @SkySportsNews exclusive: #ManchesterUnited have explored deal for Carlos Baleba in THIS window - but not expected to progress with #Brighton determined to hold on to him until the summer. #ManUtd could sign two CMs in 2026 + others #MUFC tracking include prospects like Bouaddi… pic.twitter.com/EMgEMbUmUN — Lyall Thomas (@SkySportsLyall) January 2, 2026

Την ίδια ώρα η τουρκική Takvim υποστηρίζει ότι η Μπεσίκτας ενδιαφέρεται για τον Γιουσούφ Γιαζίτζι, ο οποίος, πάντως, βρίσκεται κανονικά στην αποστολή του Ολυμπιακού για τον αγώνα του Super Cup με τον ΟΦΗ.