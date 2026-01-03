Παναιτωλικός: Ανακοινώθηκε η απόκτηση του Γιάννη Σατσιά

Onsports Team

Ο Κύπριος μέσος με κάθε επισημότητα έγινε παίκτης της ομάδας του Αγρινίου – Τι αναφέρει η ανακοίνωση.

Συνεχίζεται η ενίσχυση του Παναιτωλικού. Οι Αγρινιώτες που μπήκαν στη χρονιά των 100 χρόνων απ’ την ίδρυσή τους, ανακοίνωσαν την απόκτηση και του Γιάννη Σατσιά. Ο Κύπριος μέσος είχε ήδη ανακοινωθεί από τον ΑΠΟΕΛ πως παραχωρείται στην ομάδα της Αιτωλοακαρνανίας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Γιάννης Σατσιάς ανήκει στον Παναιτωλικό υπογράφοντας συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027. Γεννήθηκε στη Λευκωσία στις 28.12.2002 και άρχισε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής του ΑΠΟΕΛ, στην επαγγελματική ομάδα του οποίου εντάχθηκε το καλοκαίρι του 2020. Αγωνίστηκε σε όλα τα ηλικιακά τμήματα της Εθνικής ομάδας και έχει ήδη 10 συμμετοχές στην Εθνική Ανδρών της Κύπρου. Ο αριθμός της φανέλας του είναι το 18.

Τον καλωσορίζουμε στον Παναιτωλικό!».