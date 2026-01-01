Παναιτωλικός: Παρουσίασε το επετειακό έμβλημα των 100 χρόνων

Onsports Team

Η ομάδα του Αγρινίου μπήκε στη χρονιά που συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής και μέσω video παρουσίασε το σήμα που θα έχει σε αυτή την ξεχωριστή περίοδο.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Παναιτωλικός:

«Καλώς ήρθε το ξεχωριστό 2026!

Η οικουμένη γιορτάζει τον ερχομό του νέου χρόνου και ο Σύλλογός μας την είσοδό του στην τελική ευθεία για να συμπληρώσει 100 χρόνια, δράσης, προσφοράς, διακρίσεων, επιτυχιών και υπερηφάνειας!

Από το μακρινό 1926 που ιδρύθηκε ο Γυμναστικός Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ έως το 2026 είναι πλέον ένας αιώνας ζωής! Αυτή η ξεχωριστή επέτειος θα τιμηθεί με τον τρόπο που της αξίζει. Με σειρά εκδηλώσεων σε όλη τη διάρκειά του, οι οποίες θα κορυφωθούν την γενέθλια ημέρα 9 Μαρτίου.

Το 2026 είναι ξεχωριστό έτος για το Σύλλογο και όλους!

Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, σε κάθε μέλος της μεγάλης Παναιτωλικής οικογένειας!!!»