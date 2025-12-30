Kicker: «Στην ΑΕΚ ο Γιόβιτς βρήκε έναν ρόλο και εμπιστοσύνη»
Μεγάλο αφιέρωμα στον Λούκα Γιόβιτς φιλοξενεί το Kicker που αποθεώνει τον Σέρβο επιθετικό για την πορεία του στην ΑΕΚ.
Το γερμανικό μέσο αφιέρωσέ κείμενό του στην παρουσία του Λούκα Γιόβιτς στην ΑΕΚ, τονίζοντας πως της δίνει όνειρα και υπογραμμίζοντας όλα αυτά που ο Σέρβος επιθετικός βρήκε στην ΑΕΚ και δε μπόρεσε να βρει στις προηγούμενες ομάδες του.
Μεταξύ άλλων το εν λόγω άρθρο αναφέρει χαρακτηριστικά πως: «Στην ΑΕΚ ο Γιόβιτς βρήκε έναν ρόλο και εμπιστοσύνη, κάτι που του έλειπε τόσο στη Μίλαν, όσο και στη Φιορεντίνα. Ο Γιόβιτς του τελευταίους δύο μήνες ήταν πολύτιμος για την ΑΕΚ η οποία έχει ήδη χτίσει εκπληκτικά θεμέλια στη σεζόν. Ο Σέρβος είναι απελευθερωμένος κι έχει κερδίσει τον σεβασμό όλων των αντιπάλων του. Δείχνει σε καλή φυσική κατάσταση και ακόμα και αν αναγκάζεται να παίξει μόνος του στην επίθεση καταφέρνει να δώσει ακόμα και ασίστ» και συνεχίζει:
