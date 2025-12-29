Ανδρέας Τεττέη: Το νούμερο που διάλεξε και τα... ποδαράκια στη Φωκίωνος Νέγρη (vid)

Onsports Team

Ο Παναθηναϊκός καλωσόρισε τον Ανδρέα Τεττέη με ένα εκπληκτικό βίντεο, όπου αποκαλύπτεται και το νούμερο που θα έχει στη φανέλα του.

Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε με ένα υπέροχο βίντεο στα social media τον Ανδρέα Τεττέη.

Ένα βίντεο με συμβολισμούς για το νέο του μεταγραφικό απόκτημα των Πράσινων! Το πλάνο ξεκινά με τον νεαρό επιθετικό να κάνει «ποδαράκια» στη Φωκίωνος Νέγρη, σε ένα σκηνικό που παραπέμπει στη γειτονιά και την αφετηρία του ταξιδιού του.

Στη συνέχεια, το πλάνο αλλάζει και ο Έλληνας επιθετικός εμφανίζεται πλέον με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, φορώντας το ιστορικό νούμερο 7, που θυμίζει σε όλους τον σπουδαίο Δημήτρη Σαραβάκο.

Δείτε το βίντεο: