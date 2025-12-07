Ομάδες

ΑΕΚ - Ατρόμητος: Οι φιλοξενούμενοι τίμησαν τη μνήμη του αδικοχαμένου Μάριου
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 07 Δεκεμβρίου 2025, 22:27
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

ΑΕΚ - Ατρόμητος: Οι φιλοξενούμενοι τίμησαν τη μνήμη του αδικοχαμένου Μάριου

Όμορφη κίνηση από την ομάδα του Περιστερίου, πριν από το ΑΕΚ – Ατρόμητος, καθώς τίμησαν τη μνήμη του Μάριου Ρουμπή, ο οποίος δολοφονήθηκε πριν από λίγες ημέρες στη Χαλκίδα.

Η ΑΕΚ φιλοξενεί τον Ατρόμητο στην «OPAP Arena» και θέλει να κλείσει ιδανικά τον πρώτο γύρο της regular season.

Οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν να δώσουν συνέχεια στο νικηφόρο σερί τους και να βρεθούν ξανά στο -3 από την κορυφή.

Πριν από τη σέντρα, η αποστολή του Ατρόμητου προχώρησε σε μια πολύ όμορφη κίνηση, καθώς τίμησε τη μνήμη του αδικοχαμένου φίλου της «Ένωσης».

Όλα τα μέλη της ομάδας του Περιστερίου, πήγαν στο πέταλο, όπου βρίσκονται οι οργανωμένοι οπαδοί της ΑΕΚ κι άφησαν από ένα λουλούδι στο σημείο, όπου υπάρχει η φωτογραφία του Μάριου.



