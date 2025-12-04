Παναθηναϊκός: MVP Νοεμβρίου ο Τετέ

Onsports Team

Ο Βραζιλιάνος αναδείχθηκε κορυφαίος για τον μήνα που πέρασε, μετρώντας τρεις ασίστ και ένα γκολ στα ματς που αγωνίστηκε.

Ο Παναθηναϊκός μέσα στον Νοέμβριο είχε καλές και κακές στιγμές. Ήταν ο μήνας του Ράφα Μπενίτεθ ουσιαστικά και σε αυτό το διάστημα υπήρχε το απόλυτο νικών στη League Phase του Europa League, σημαντικά αποτελέσματα εντός συνόρων, αλλά και δύο ήττες.

Κορυφαίος «πράσινος» για τον μήνα που μας πέρασε, αναδείχθηκε ο Τετέ. Ο Βραζιλιάνος που είχε ξεκινήσει νωχελικά τη σεζόν, όπως και όλη η ομάδα, ανέβασε… στροφές και με τον Μπενίτεθ μοιάζει αναγεννημένος.

Τον Νοέμβριο μέτρησε τρεις ασίστ και ένα γκολ στα ματς που αγωνίστηκε και ήταν σταθερά από τους κορυφαίους. Έτσι η ΠΑΕ ανακοίνωσε πως ο αριστεροπόδαρος άσος, αναδείχθηκε MVP για τον προτελευταίο μήνα του χρόνου.