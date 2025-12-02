Ομάδες

Κύπελλο Ελλάδας: «Εξάρα» του Βόλου με χατ-τρικ του Χάμουλιτς
Onsports Team 02 Δεκεμβρίου 2025, 21:08
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Περίπατο έκανε ο Βόλος κόντρα στο Αιγάλεω επικρατώντας με 6-0 και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Σαΐντ Χάμουλιτς ο οποίος σημείωσε χατ-τρικ, ο Βόλος συνέτριψε το Αιγάλεω με 6-0 στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας κι ανέβηκε στην 5η θέση της βαθμολογίας με έναν αγώνα περισσότερο.

Η ομάδα της Μαγνησίας δεν συνάντησε ιδιαίτερα προβλήματα απέναντι στο «Σίτι» κι έκανε ένα μεγάλο βήμα για την παρουσία της στα νοκ-άουτ του Κυπέλλου.

Ο Χάμουλιτς βρήκε δίχτυα στο 57’ (πλασέ), στο 62’ (πλασέ) και στο 84’ (σουτ), ενώ δύο γκολ σημείωσε ο Ασεχνούν (10’ απευθείας φάουλ, 88’ πλασέ) κι ένα ο 18χρονος Σαντής (13’ πλασέ).

ΒΟΛΟΣ: Γραμματικάκης, Τασιούρας, Λαγωνίδης, Τριανταφύλλου, Φορτούνα (46’ Λυκουρίνος), Γροσδής (78’ Βαϊνόπουλος), Μπουζούκης (68’ Τσοκάνης), Λεγκίσι, Ασεχνούν, Σαντής (58’ Προύντζος), Χάμουλιτς

ΑΙΓΑΛΕΩ: Καραργύρης, Φέλιξ, Ευαγγέλου (63’ Τσιλιγγίρης), Ουνγκιαλίδης, Χότσκο (74’ Αθανασακόπουλος), Τάμπας, Καραμπάς, Τακεσιάν (63’ Απαλοδήμας) Φοφανά, Τσέγκρα, Εννομό.



