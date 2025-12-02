Ομάδες

AEK: Γλίτωσε τα χειρότερα ο Μάνταλος - Τι έδειξαν οι εξετάσεις
Onsports Team 02 Δεκεμβρίου 2025, 20:43
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ

AEK: Γλίτωσε τα χειρότερα ο Μάνταλος - Τι έδειξαν οι εξετάσεις

Η εκτίμηση για τον τραυματισμό του Πέτρου Μάνταλου στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό.

Το απόγευμα της Τρίτης (2/12) βγήκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Πέτρου Μάνταλου, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας στο ημίχρονο του εκτός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Οι εξετάσεις έδειξαν ότι ο αρχηγός της ΑΕΚ έχει υποστεί διάταση στον ορθό μηριαίο του δεξιού του ποδιού και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας.



