ΑΕΚ: Δέκα μέρες εκτός ο Ζίνι, γλίτωσε τα χειρότερα

Onsports Team

Ο επιθετικός της Ένωσης υποβλήθηκε σε μαγνητική η οποία δεν έδειξε κάποια σοβαρή ζημιά από τον τραυματισμό που είχε στη Φλωρεντία.

Χωρίς τον Ζίνι θα αγωνιστεί η ΑΕΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό, αν και αυτό ήταν αναμενόμενο μετά τον τραυματισμό του νεαρού επιθετικού στο παιχνίδι με την Φιορεντίνα. Ο παίκτης της Ένωσης έκανε μαγνητική για να διαπιστωθεί το μέγεθος του τραυματισμού του.

Όπως αποδείχθηκε ευτυχώς γλίτωσε τα χειρότερα. Το πρόβλημα που έχει στο γόνατο δεν είναι σημαντικό και θα απουσιάσει για περίπου 10 μέρες.

Ο φορ από την Ανγκόλα ήδη έχει μείνει εκτός περίπου δύο μήνες, με το που επέστρεψε σκόραρε κόντρα στον Άρη και ήταν πολύ καλός με τη Φιορεντίνα μέχρι να τραυματιστεί.