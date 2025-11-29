Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ολυμπιακός: Στο Αγρίνιο χωρίς Τσικίνιο, Ποντένσε και Ταρέμι
Onsports Team 29 Νοεμβρίου 2025, 15:58
SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Στο Αγρίνιο χωρίς Τσικίνιο, Ποντένσε και Ταρέμι

Η αποστολή των «ερυθρόλευκων» για την αναμέτρηση στην έδρα του Παναιτωλικού – Στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ ο Πιρόλα.

Η σύντομη προετοιμασία του Ολυμπιακού για την εκτός έδρας αναμέτρηση στην έδρα του Παναιτωλικού (Κυριακή 30/11), ολοκληρώθηκε. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ άφησε εκτός αποστολής τους Τσικίνιο, Ποντένσε και Ταρέμι. Ενώ σε αυτή συμπεριέλαβε τον Πιρόλα.

Η αποστολή των «ερυθρόλευκων»:

Βέζο, Μπρούνο, Καμπελά, Έσε, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Μάνσα, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Μπότης, Ρέτσος, Ροντινέι, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Κουράκλης, Τζολάκης, Γιάρεμτσουκ, Γιαζίτζι, Ορτέγκα.

G6687l7XAAAA6AJ.jpg



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Νεκρός οπαδός της Παλμέιρας πριν τον τελικό του Copa Libertadores
21 λεπτά πριν Νεκρός οπαδός της Παλμέιρας πριν τον τελικό του Copa Libertadores
AUTO MOTO
Formula 1: Νικητής στο sprint του Κατάρ ο Όσκαρ Πιάστρι
58 λεπτά πριν Formula 1: Νικητής στο sprint του Κατάρ ο Όσκαρ Πιάστρι
AUTO MOTO
WRC: Έγραψε ιστορία ο Οζιέ! Παγκόσμιος Πρωταθλητής για ένατη φορά – Ισοφάρισε τον θρυλικό Λεμπ
1 ώρα πριν WRC: Έγραψε ιστορία ο Οζιέ! Παγκόσμιος Πρωταθλητής για ένατη φορά – Ισοφάρισε τον θρυλικό Λεμπ
SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός: Στο Αγρίνιο χωρίς Τσικίνιο, Ποντένσε και Ταρέμι
2 ώρες πριν Ολυμπιακός: Στο Αγρίνιο χωρίς Τσικίνιο, Ποντένσε και Ταρέμι
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved