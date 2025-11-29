Ολυμπιακός: Στο Αγρίνιο χωρίς Τσικίνιο, Ποντένσε και Ταρέμι

Onsports Team

Η αποστολή των «ερυθρόλευκων» για την αναμέτρηση στην έδρα του Παναιτωλικού – Στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ ο Πιρόλα.

Η σύντομη προετοιμασία του Ολυμπιακού για την εκτός έδρας αναμέτρηση στην έδρα του Παναιτωλικού (Κυριακή 30/11), ολοκληρώθηκε. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ άφησε εκτός αποστολής τους Τσικίνιο, Ποντένσε και Ταρέμι. Ενώ σε αυτή συμπεριέλαβε τον Πιρόλα.

Η αποστολή των «ερυθρόλευκων»:



Βέζο, Μπρούνο, Καμπελά, Έσε, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Μάνσα, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Μπότης, Ρέτσος, Ροντινέι, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Κουράκλης, Τζολάκης, Γιάρεμτσουκ, Γιαζίτζι, Ορτέγκα.