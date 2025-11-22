Ομάδες

Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός: Με Βιλένα η αποστολή του Μπενίτεθ για τις Σέρρες | Εκτός ο Ντραγκόφσκι
INTIME SPORTS
Οnsports team 22 Νοεμβρίου 2025, 13:23
SUPER LEAGUE

Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός: Με Βιλένα η αποστολή του Μπενίτεθ για τις Σέρρες | Εκτός ο Ντραγκόφσκι

Ο Ράφα Μπενίτεθ συμπεριέλαβε τον Τόνι Βιλένα στην «πράσινη» αποστολή, ενόψει του Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός, για την 11η αγωνιστική της Super League.

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται εκτός έδρας στην έδρας του ουραγού Πανσερραϊκού και θέλει μόνο τη νίκη για να μην χάσει άλλο έδαφος από την κορυφή.

Η αποστολή για τiς Σέρρες είχε μια μεγάλη έκπληξη από τον Ράφα Μπενίτεθ, καθώς σε αυτή βρίσκεται ο Τόνι Βιλένα! Ο Ισπανός τεχνικός αποφάσισε να δώσει μια ευκαιρία στον Ολλανδό, ο οποίος έδειξε καλή εικόνα στις τελευταίες προπονήσεις. Καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του, βέβαια, έπαιξαν και τα αγωνιστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι «πράσινοι».

Εκτός αποστολής έμεινε ο Μπαρτλομιέι Ντραγκόφσκι, ο οποίος θα μείνει στην Αθήνα, καθώς ταλαιπωρείται από ίωση. Μέρος του προγράμματος στην τελευταία προπόνηση ακολούθησαν οι Ντέσερς, Καλάμπρια, Κώτσιρας, ενώ ατομικό έκανε ο Σάντσες και θεραπεία οι Κυριακόπουλος, Πελίστρι.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού για τις Σέρρες: Λαφόν, Κότσαρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Μπόκος, Νίκας, Βιλένα, Πάντοβιτς.

Το Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός, για την 11η αγωνιστική της Super League, είναι προγραμματισμένο για το απόγευμα της Κυριακής (22/11). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 17:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports2HD.

