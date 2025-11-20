Ομάδες

«Μανδάς και Τριάντης για Παναθηναϊκό» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
Onsports Team 20 Νοεμβρίου 2025, 09:59
SUPER LEAGUE

«Μανδάς και Τριάντης για Παναθηναϊκό» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

Δείτε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων σήμερα, Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2025.

Οι μεταγραφικές αναζητήσεις των ομάδων ενόψει του Ιανουαρίου απασχολούν μεγάλο μέρος των πρωτοσέλιδων των αθλητικών εφημερίδων σήμερα.

Σε αυτά γίνεται αναφορά για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τους Έλληνες διεθνείς Μανδά και Τριάντη, ενώ ο Ολυμπιακός φαίνεται να έχει βάλει στο στόχαστρό του τον Βραζιλιάνο Αντρέ Λουίς της Ρίο Άβε.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

 



