«Μανδάς και Τριάντης για Παναθηναϊκό» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

Οι μεταγραφικές αναζητήσεις των ομάδων ενόψει του Ιανουαρίου απασχολούν μεγάλο μέρος των πρωτοσέλιδων των αθλητικών εφημερίδων σήμερα.

Σε αυτά γίνεται αναφορά για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τους Έλληνες διεθνείς Μανδά και Τριάντη, ενώ ο Ολυμπιακός φαίνεται να έχει βάλει στο στόχαστρό του τον Βραζιλιάνο Αντρέ Λουίς της Ρίο Άβε.

