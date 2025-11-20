Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ολυμπιακός: «Δένει» τον Μεντιλίμπαρ στο λιμάνι - Ξεκινούν επαφές για την ανανέωση
Onsports Team 20 Νοεμβρίου 2025, 09:10
SUPER LEAGUE / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: «Δένει» τον Μεντιλίμπαρ στο λιμάνι - Ξεκινούν επαφές για την ανανέωση

Ο Ολυμπιακός και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναμένεται να συνεχίσουν τη συνεργασία τους και μετά το καλοκαίρι.

Ο Ολυμπιακός έχει βάλει από νωρίς σε πλήρη εφαρμογή το σχέδιο διατήρησης στο ρόστερ των σημαντικών του κομματιών και μετά τις ανανεώσεις με παίκτες ετοιμάζεται να «σφραγίσει» μια ακόμη σημαντική συμφωνία.

Αυτή αφορά την ανανέωση του συμβολαίου με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, το οποίο ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2026, αλλά πλέον είναι δεδομένο πως θα επεκταθεί.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στον Βάσκο τεχνικό, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να επιθυμεί τη συνέχιση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Μάλιστα, ο Ολυμπιακός επιθυμεί να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία και μέσα στις επόμενες μέρες αναμένονται οι επαφές για τις λεπτομέρειες του νέου συμβολαίου που θα υπογράψει ο Μεντιλίμπαρ.



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
Στέφανος Τσιτσιπάς: Αφαίρεση διπλώματος για 1 χρόνο - Πιάστηκε να τρέχει με 210 στην Αττική Οδό
12 λεπτά πριν Στέφανος Τσιτσιπάς: Αφαίρεση διπλώματος για 1 χρόνο - Πιάστηκε να τρέχει με 210 στην Αττική Οδό
STORIES
O Αντετοκούνμπο πόσταρε τον Τεττέη κι αυτός υποκλίθηκε: «Φάρος όταν όλα έδειχναν να σκοτεινιάζουν»
18 λεπτά πριν O Αντετοκούνμπο πόσταρε τον Τεττέη κι αυτός υποκλίθηκε: «Φάρος όταν όλα έδειχναν να σκοτεινιάζουν»
EUROLEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR: Η τριπλή απειλή της Ντουμπάι
27 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR: Η τριπλή απειλή της Ντουμπάι
BET
Παναθηναϊκός - Ντουμπάι με σούπερ προσφορά* για κάθε πόντο του Ναν από το Pamestoixima.gr
42 λεπτά πριν Παναθηναϊκός - Ντουμπάι με σούπερ προσφορά* για κάθε πόντο του Ναν από το Pamestoixima.gr
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved