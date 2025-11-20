Ολυμπιακός: «Δένει» τον Μεντιλίμπαρ στο λιμάνι - Ξεκινούν επαφές για την ανανέωση

Onsports Team

Ο Ολυμπιακός και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναμένεται να συνεχίσουν τη συνεργασία τους και μετά το καλοκαίρι.

Ο Ολυμπιακός έχει βάλει από νωρίς σε πλήρη εφαρμογή το σχέδιο διατήρησης στο ρόστερ των σημαντικών του κομματιών και μετά τις ανανεώσεις με παίκτες ετοιμάζεται να «σφραγίσει» μια ακόμη σημαντική συμφωνία.

Αυτή αφορά την ανανέωση του συμβολαίου με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, το οποίο ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2026, αλλά πλέον είναι δεδομένο πως θα επεκταθεί.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στον Βάσκο τεχνικό, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να επιθυμεί τη συνέχιση της συνεργασίας των δύο πλευρών. Μάλιστα, ο Ολυμπιακός επιθυμεί να προχωρήσει άμεσα η διαδικασία και μέσα στις επόμενες μέρες αναμένονται οι επαφές για τις λεπτομέρειες του νέου συμβολαίου που θα υπογράψει ο Μεντιλίμπαρ.