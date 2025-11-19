Βόλος: Ζητά αντικατάσταση Ευαγγέλου, αλλιώς θα πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης

Οnsports Τeam

Ο διαιτητής Ευαγγέλου ορίστηκε στο VAR του αγώνα Βόλος-Λεβαδειακός, με τους γηπεδούχους να μη χάνουν χρόνο και να εκδίδουν ανακοίνωση ζητώντας την άμεση αντικατάστασή του.

Ελάχιστη ώρα από την ανακοίνωση των διαιτητών της 11ης αγωνιστική της Stoiximan Super League και η ΠΑΕ Βόλος με επιστολή της στον πρόεδρο της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, ξεκαθάρισε πως είτε θα υπάρξει αντικατάσταση του Ευαγγέλου, είτε θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Αναλυτικά:

Κύριε Λανουά,

Όπως ασφαλώς γνωρίζετε, κατά του διαιτητή κ. Ευαγγέλου έχει ήδη ασκηθεί ποινική δίωξη για περίεργες διαιτητικές αποφάσεις σε αγώνα του Βόλου. Ωστόσο με έκπληξη ενημερωθήκαμε ότι όχι απλώς ορίζεται να διευθύνει αγώνες, αλλά ορίστηκε και ως διαιτητής VAR στον επικείμενο αγώνα του Βόλου με τον Λεβαδειακό!

Για τον λόγο αυτό υποβάλουμε το αίτημα να προχωρήσετε στην άμεση αντικατάστασή του και ζητούμε να γίνει δεκτό, άλλως θα βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να προσφύγουμε και πάλι στη Δικαιοσύνη.